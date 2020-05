3 ejercicios para tonificar los brazos desde casa. (Foto cortesía Peru21)

En esta cuarentena con motivo de la pandemia de coronavirus hay grandes opciones para que continúes tonificando tu cuerpo, como dicen, en esta vida hay muchos pretextos pero las soluciones son más. Por ello si quieres tonificar tus brazos con tu propio peso, sin duda alguna los siguientes ejercicios te serán de gran ayuda.

Ejercicios para definir brazos

Así es, muchas personas piensan que tras el confinamiento ya no podrán ejercitarse, esto porque no pueden salir y por ende ya no acuden al gimnasio, pero en realidad esto no es un freno para ya no hacerlo. Un claro ejemplo de esto son los siguientes ejercicios para tonificar tus brazos desde la comodidad de tu casa; así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Un punto muy importante de este y como comentamos, es que estos ejercicios los puedes hacer con tu propio peso y por ende no necesitas de las grandes herramientas o mancuernas para llevarlo a cabo; sin duda alguna una excelente opción para estos tiempos en los que tenemos que estar en casa.

Lagartijas con aplauso

Seguramente has escuchado o visto este famoso ejercicio para tonificar, si es así se te facilitará bastante, lo único que le agregarás es un pequeño aplauso al momento de subir, en vez de dejar los brazos como se suele hacer con una lagartija tradicional; de esta haz tres series de diez lagartijas.

Planchas

Sin duda alguna este ejercicio es perfecto para tonificar los brazos. Para este haz la posición de plancha, mantén los brazos y el torso firme y posteriormente baja la cadera de un lado a otro sin que muevas el tren superior; al hacer un minuto descansa diez segundos y continúa con dos series más.

3 ejercicios para tonificar los brazos desde casa. (Foto cortesía OkChicas)

Fondo de tríceps

Este tampoco puede faltar en los ejercicios para tonificar los brazos, lo mejor de todo es que lo puedes hacer con un banco, una silla o una base firme, ya que la tengas apoya tus brazos sobre esta, extiende tus piernas, cuida que todo el tiempo tu espalda esté derecha y baja el torso hasta que los glúteos casi lleguen al piso y sube; haz tres series con doce de estos.