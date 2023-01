3 cosas que no debes hacer después de terminar una relación de pareja

Las rupturas amorosas suelen ser situaciones difíciles, lo que afecta a ambos, pero si acabas de terminar una relación de pareja y quieras hacer que tu ex se arrepienta por esa decisión, en La Verdad Noticias te compartimos estos 3 consejos que no debes hacer tras finalizar aquel romance.

Y es que, las parejas buscan una estabilidad emocional en la relación, pero depende de varios factores como el compromiso, la comunicación, honestidad y respeto, pero por el tiempo o por no estar en la misma sintonía, aquella relación finaliza.

En su momento te dimos a conocer algunos pasos para superar el final de un noviazgo, por lo que los terapeutas recomiendan que el cuidado personal es la clave para superar aquella etapa, pero recientemente han compartido lo que no debes hacer tras terminar una relación amorosa.

¿Qué no debes hacer después de terminar una relación de pareja?

Tras una ruptura lo mejor es ausentarse de las redes sociales

Lo primero que no debes hacer después de la ruptura es no publicar fotos o videos en redes sociales, lo mejor es alejarse por un tiempo de internet, así podrás causar misterio por saber lo que pasa en tu vida sin tu ex.

Otro de los consejos es no recurrir al alcohol, es mejor evitarlo, ya que puede ocasionar una situación vulnerable, lo que puede causar un arrepentimiento por algo que se hizo por el alcohol. Por otro lado, no debes fingir una vida perfecta, y lo mejor es hablar con un terapeuta para superar la ruptura.

Te puede interesar: Estas son las series y películas de amor propio; te recordarán que mereces todo

¿Cuánto tiempo puede durar una ruptura amorosa?

Expertos dicen que las mujeres se recuperan más rápido que los hombres

Según investigaciones científicas, el tiempo de recuperación después de una ruptura amorosa abarca de 6 meses a 2 años. Cada persona vive su proceso único y personal, las mujeres sufren un dolor más intenso, pero se recuperan en un corto tiempo, mientras que el dolor de los hombres es menor, pero tardan en recuperarse.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!