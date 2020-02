3 cosas que como hombre no se te pueden ir en tu cuidado personal. (Foto cortesía Perfumes Regalo)

A veces se piensa que las mujeres son las únicas que se tienen que cortar las uñas, peinar, perfumar y que deben de tener todos los cuidados de su persona habidos y por haber, sin embargo esto no es así, puesto que los hombres también deben tener sus cuidados, y por ello aquí te diremos cuáles son algunas de las cosas que no se te pueden pasar en este aspecto para lucir fenomenal, así que comencemos.

3 cosas que como hombre no se te pueden ir en tu cuidado personal. (Foto cortesía Chuong Tailor)

Excelente aroma

Si lo que nunca puede faltar en el cuarto y por ende en tu cuerpo, es una loción que te haga oler lo mejor posible y que multiplique tu esencia; demás de un excelente baño por la mañana.

Mantener en orden los cabellos o vello

Hay un momento en el que ya está tan largo que solo así se llega a cortar, puesto que esto ya lo exige, por ello no esperes a que esto pase y mejor cuando identifiques que ya está muy largo tu cabello o los vellos del pecho o la axila, no esperes más dale un retoque para que no pasen meses y andes con esa imagen descuidada.

TE PUEDE INTERESAR: 3 grandes ERRORES a la hora de pintarse la barba

Uñas de las manos y los pies

Si, algo que como mujeres no podemos aguantar es que los hombres tengan descuidados los pies y por ende las uñas de las manos las tengan largas y sucias. Por ello este es otro aspecto que tienes que tener presente en tu cuidado personal; no dejes a un lado esta situación, puedes hacerlo cada fin de semana o el día que descanses, en donde limpies tus manos y los pies, con su respectivo corte de uñas.

Así que no lo pienses más y no dejes que se te pasen estos tres puntos que son muy importantes en tu persona y por ende en tu vida.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.