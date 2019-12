¡3 beneficios al DEJAR de beber alcohol! (Foto cortesía Dejar.info)

Estamos nada de presenciar la llegada del 2020, se perdemos nuestros respectivos propósitos de año nuevo y entre ellos está. Dejar el alcohol, pero si aún tienes dudas y todavía te aferras a este vicio, aquí te diremos los beneficios de dejarlo.

Disminuir la ingesta de alimentos.

la revista Appetite dio a conocer un estudio en donde explica que las individuos que ingirieron más de 250 centilitros de alcohol al día, “comieron un 11 % más que los que los que no lo hicieron; de igual forma tenían más antojo de comidas ricas en grasas.



Menos probabilidades de un daño hepático y diabetes

La revista New Scientist realizó un experimento con 14 empleados que amaban la cerveza y la ingerían de manera moderada, 10 de ellos la dejaron de tomar por cinco días mientras que los demás la tomaban como acostumbraban. Antes de y después de esto, diversos integrantes del Instituto de Salud del Hígado del University College of London, analizaron su sangre, y se dieron cuenta que la grasa hepática de los que no habían tomado alcohol había disminuido del 20% al 15%, al igual que su glucosa disminuyó en 16% de media; información El Confidencial.

Tendrás un mejor sueño

El medio de comunicación Alcoholism: Clinical & Experimental Research, dio a conocer un estudio en donde explica que cuando las personas toman antes de irse a acostar, aumentan las ondas alfa del cerebro, y no ayudan para tener un excelente descanso; a la hora de dejarlo te darás cuenta que tu cuerpo se sentirá con más energía fuerte y fresco.



Tu digestión mejorará

Aunque no seas de tomar mucho alcohol, este afecta severamente tu digestión puesto que “altera la secreción de ácido gástrico del estómago”, al igual que la forma en la que trabajan los músculos estomacales que descomponen la comida.

