3-6-5: Ejercicio para la RESPIRACIÓN meditativa que le ayudará a DORMIR mejor

Consulta el método 3-6-5 para dormir, que es una técnica de respiración meditativa que se debe utilizar durante todo el día. No es tan simple como 1-2-3, pero está bastante cerca, te decimos cómo practicarla.

Beneficios de la respiración

Según Stephanie Gailing, astróloga y consultora de bienestar que comparte información sobre el método 3-6-5 en su libro The Complete Book of Dreams, muchos de nosotros inhalamos y exhalamos rápidamente, con más de 12 respiraciones por minuto, y eso no ayudan a nuestra capacidad de quedarnos dormidos pacíficamente a la hora de dormir.

Se ha encontrado que una respiración más lenta y consciente puede tener impactos en el sistema nervioso, ayudando a reducir la actividad del sistema nervioso simpático, que a menudo se asocia con estar en un estado de hiperactividad y modo de lucha o huida y la activación de parasimpático actividad del sistema nervioso.

Es decir, el método 3-6-5 utiliza una respiración lenta y consciente para ayudar básicamente al cuerpo a relajarse durante el transcurso del día.

¿Cómo hacer el ejercicio de respiración 3-6-5

Para practicarlo, comprométase a hacer la práctica tres veces al día, tomando seis respiraciones completas por minuto y por un total de cinco minutos. Esto suena similar en espíritu a la técnica tranquilizante 4-7-8.

El objetivo de lograr un mejor sueño mediante la reducción del estrés es el mismo, pero 3-6-5 puede ser una mejor opción para aquellos que prefieren tratar el trabajo de respiración para dormir como un entrenamiento continuo a intervalos en lugar de un sprint justo antes de acostarse.

Encuentra una posición cómoda

Debe estar lo más relajado posible, busque una silla cómoda o siéntese en su cama o cojin de meditación. A algunas personas les gusta acostarse, ya que se sienten más relajadas de esa manera.

Tenga un método para rastrear su respiración

Puede usar una aplicación de respiración para marcar el ritmo o simplemente contar los segundos por su cuenta. A algunas personas les resulta menos estresante programar un temporizador durante cinco minutos en lugar de contar sus respiraciones.

Respire lento y profundo

Respire lenta y profundamente en el diafragma durante cinco segundos y luego exhale lentamente durante cinco segundos. Este paso finalmente lo lleva a hacer seis respiraciones completas por minuto. Haga esto durante cinco minutos completos.

Repita dos veces más en diferentes momentos de su día.

La regla de los tres te ayuda esencialmente a puntuar tu día con la práctica. Puede comenzar después de despertarse, realizar una ronda de respiraciones después del almuerzo y terminar el día con una, justo antes de que su cabeza toque la almohada.

Las meditaciones de respiración también ofrecen una serie de beneficios para la salud física y mental. Cualquier práctica, como la respiración controlada, que nos ayude a reequilibrar el sistema nervioso, nos ayudará a ser más resistentes al estrés.

