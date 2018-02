25 de febrero: Estos actores celebran su cumpleaños hoy

Hoy 25 de febrero artistas como Herbert "Zeppo" Marx, José "Pepe" Cibrián, Luis Gatica, Gabriela Platas, así como el ex Beatle George Harrison celebran su cumpleaños

1901.- Nace el actor estadunidense Herbert "Zeppo" Marx, integrante de Los Hermanos Marx (The Marx Brothers).

Herbert Zeppo Marx

1916.- Nace José "Pepe" Cibrián reconocido director teatral, autor, dramaturgo y actor

1928.- Nace German Puig Paredes, cineasta y fotógrafo cubano reconocido como el fundador de la Cinemateca de Cuba.

1943.- Nace George Harrison en Reino Unido, ex integrante de The Beatles. Es guitarrista y autor de temas como "Something", "Taxman", "Here comes the sun" y "I need you".

George Harrison

1950.- Nace el director de cine irlandés Neil Jordan, conocido por dirigir la aclamada película "Juego de lágrimas" , por la cual ganó un Oscar al Mejor Guión Original en 1992.

1960.- Nace la actriz española Adriana Vega, una de las máximas exponentes de lo que se llamó el género del destape.

1961.- Nace el actor mexicano Luis Gatica. Participa en telenovelas como "Marimar", "La antorcha encendida", "La mentira", "Niña amada mía", "Rubí", "Corazón salvaje" y "Cuando me enamoro"

Luis Gatica

1965.- Nace el músico estadunidense Brian Baker, guitarrista y bajista de bandas como Minor Threat, Dag Nasty y actualmente Bad Religion.

1965.- Nace el comediante estadunidense Scott Thompson, quien es conocido por su nombre artístico Carrot Top, por su pelo naranja brillante.

1966.- Nace el actor estadunidense Alexis Denisof. Realiza el papel de "Wesley Wyndam-Pryce" en la serie de televisión "Buffy, la cazavampiros".

1966.- Nace la actriz estadunidense Téa Leoni. Es protagonista de "Californication" y también actúa en las películas "Parque Jurásico" y "Las locuras de Dick y Jane", entre otras.

1971.- Nace el actor, director y productor estadunidense Sean Astin. mundialmente conocido por su papel de Michael "Mikey" Walsh en la película Los Goonies y por su papel de Samsagaz Gamyi en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos.

Sean Astin

1974.- Nace Gabriela Platas, actriz mexicana de cine, teatro y televisión. En 2003 se conoce más ampliamente tras su participación en el "reality show" denominado "Big brother VIP 2".

1974.- Nace la actriz argentina Magdalena "Maki" Moguilevsky. Comienza su carrera en el canal de televisión Telehit como conductora de algunos segmentos. Su gran oportunidad como artista se presenta con la telenovela mexicana "El juego de la vida". Se casa con el actor Juan Soler, con quien tiene dos hijas.

1976.- Nace la actriz, escritora, músico y modelo estadunidense Rashida Jones. Es hija de la actriz Peggy Lipton y de Quincy Jones.

1977.- Nace la cantante británica Sarah Jezebel Deva, vocalista femenina de metal. Colabora en proyectos de bandas como Therion, Mortiis, y en la totalidad de los álbumes y giras de Cradle of Filth.

1982.- Nace el cantante estadunidense Bert Edward McCracken. Es vocalista de la banda The Used.

Bert Edward McCracken

1986.- Nace el actor, escritor y productor estadunidense Justin Berfield. Es conocido por interpretar el papel de "Reese", el segundo hijo de adjudicación de "Malcolm el de en medio", serie ganadora del premio Emmy.

1986.- Nacen los gemelos británicos Oliver Martyn John Phelps y James Andrew Eric Phelps, quienes adquieren fama por sus papeles en las películas de "Harry Potter", como "Fred" y "George Weasley".

Oliver Martyn John Phelps

1986.- Nace el cantante sueco Danny Saucedo. Es finalista de la versión de su país de "Operación triunfo" en 2006. Ha editado dos álbumes y siete sencillos,

1997.- Nace la actriz y modelo estadunidense Isabelle Fuhrman. Conocida por interpretar a “Esther” en la película de terror “La huérfana” y a “Clove”, tributo femenino del distrito dos, en el filme “Los juegos del hambre”.