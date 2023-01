¿Cómo cumplir todas tus sueños y metas en 2023 a través de un vision board?

Los rituales de año nuevo son una manera de manifestar lo que tanto anhelas, y para cumplir estos sueños es importante poner manos a la obra, una de las mejores opciones es realizar un vision board, a través de este esquema de metas podrás hacer conciencia de lo que es necesario para hacer realidad tus metas en 2023.

¿Qué es un vision board ?

Para cumplir tus sueños, metas u objetivos es importante tener bien establecidas cuales son

El vision board (mapa de visualización) es un tablero visual que te permite manifestar o proyectar tus metas, sueños, anhelos, se conforma por imágenes, colores, frases o palabras que representan quien quieres ser o lo que quieres hacer en tu vida a corto y largo plazo.

Un aspecto muy importante es colocar el vision board en un lugar de nuestra alcoba o casa de manera que sea posible observar todos los días, para que puedas recordar como te quieres sentir y no perder el enfoque de lo que quieres conseguir durante todo el año.

La técnica del vision board es mantener nuestro enfoque consciente e inconscientemente, ya que el inconsciente actúa de una forma potente sobre nuestras acciones y pensamientos.

¿Para qué sirve?

Para cumplir tus sueños, metas u objetivos es importante tener bien establecidas cuales son

Cuando concretes tus propósitos es importante que cada uno sea claro dentro del vision board, plasmar cada meta o sueño de manera detallada, toma el tiempo que sea necesario para describir todo lo que tengas en mente. La claridad y el enfoque serán la clave.

También te puede interesar: Detecta los errores que te causan inseguridad y te alejan del éxito laboral

Paso a paso de como realizar un vision board

Para cumplir tus sueños, metas u objetivos es importante tener bien establecidas cuales son

Escribe una lista con todos los objetivos que quieras lograr en este año, toma el tiempo para especificar cada objetivo, pon fecha límite a cada uno de ello, mide en qué lapsos concretar cada uno de ellos, es recomendable que escribas todos tus objetivos en tiempo presente -comprando mi casa-. Realiza detalladamente cada meta, esto será clave en tu vision board, no tengas miedo de escribir metas “inalcanzables”, recuerda que todo es posible con constancia, esfuerzo y disciplina. Puedes hacer el esquema por secciones como metas personales, metas profesionales, amor, espiritualidad, familia, viajes, salud, negocios, trabajo, cuánto dinero quieres tener o que quieres adquirir a lo largo del año. Busca imágenes, fotos, recortes,o dibujos todo lo que represente tus metas, puedes imprimir o escribir frases que te inspiren o motiven a cumplir cada meta, al igual que puedes elegir alguna de estas frases para recordar durante todo el año. Puedes elegir una cartulina de buen tamaño o si lo quieres hacer de manera digital existen diferentes aplicaciones con plantillas hechas para realizar el vision board, si prefieres hacerlo de manera casera, tendrás que segmentar tu cartulina o el lienzo de tu elección. Hay infinidad de maneras de realizar el vision board, aquí te mostramos una forma estructurada para no perder el enfoque, para empezar habrá que colocar en el centro una foto propia de manera feliz, sonriente, a lado de tu foto coloca tu meta principal, a los costados de esto acomoda todas las secciones y metas que previamente escribiste agregando la fecha o plazo. Si a lo largo del año decides cambiar alguna de tus metas, no lo dudes. Por último solo tendrás que colocarlo en un espacio donde lo puedas ver todos los días, esto para inspirarte o motivarte a cumplir los objetivos.

Recuerda que esto es un herramienta para enfocarte en las acciones que debes tomar para cumplir tus metas, no es motivo de miedo o agobio si no cumples con todo, recuerda que lo importante es acercarte a tus metas, disfruta el proceso, esto brinda aprendizaje el cual te da más herramientas para la vida, cada meta otorga conocimiento y esto pasa no solo cuando cumples tus objetivos si no cuando te encuentras en el proceso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.