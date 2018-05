20 mejores productos coreanos para el cuidado de la piel que transformarán tu cutis

Los coreanos se toman en serio el cuidado de la piel y también saben lo que quieren: innovación, ingredientes suaves, envases agradables, y definitivamente no quieren pagar una fortuna por ello, por eso hoy te traemos los 20 mejores productos coreanos para el cuidado de la piel que transformarán tu cutis.

Aquí, las innovaciones más novedosas, increíbles y de mayor precio en el cuidado de la piel:

Atoclassic Real Tonic Calmante

Un potente trío de hierbas tradicionales - crisantemo, ginseng y regaliz - hacen de esta una esencia que calma la piel seriamente.

Bedside Mask, Lavander Milk, de Eco Your Skin

La forma más fácil de obtener la piel brillante? Apóyate en esta máscara, hecha con lavanda suave y ácido salicílico exfoliante, justo antes de acostarte. Ven mañana, tu piel suave y húmeda te lo agradecerá.

April Skin Magic Stone

Bien amado en Corea, esta "piedra mágica" está hecha de carbón para quitar los poros de suciedad, aceite y otras impurezas; también está enriquecido con ácido hialurónico para hidratar a medida que desintoxica la piel. Magia, de hecho.

Skin Ultra H20 máscara de modelado de jalea de agua

Si bien ciertamente se parecen al papel, sorprendentemente, estos no son suplementos súper lujosos, aunque son súper alegres. Dentro de cada tubo de colores encontrará dos máscaras de moldeo, formuladas con té verde lleno de antioxidantes y ácido hialurónico hidratante, que se transforman en una textura gelatinosa y le dan a la piel un acabado flexible y húmedo.

Dr. Dream Radiance Powder Essence

No es exactamente un limpiador y no un exfoliante, esta fórmula de polvo a líquido, denominada "esencia", se funde en la piel para hidratarse y brillar desde dentro, gracias a la vitamina C y a los extractos de células madre de rosa.

Úselo después de limpiar y antes de hidratar, y luego colóquelo orgullosamente encima de su tocador, porque es más bonito que su reloj Michael Kors de oro rosa.

C200 Bubble Peeling Pad

Te encantará esta almohadilla del tamaño de una palma llena de exfoliantes de energía láctica y ácido glicólico, que se desprenderá de las células muertas que se acumularon durante las vacaciones, Año Nuevo y mucho después del la marmota vio su sombra.

Máscara ocular Shangpree Marine Energy

Estos geles refrescantes, hechos con ácido hialurónico templado y algas calmantes, expulsarán y rellenarán los ojos más cansados.

Son como rodajas de pepino en forma de gel que se adhieren a tu piel y se amoldan a tus contornos

Neogen White Truffle Laycure Oil Stick

Este tubo apto para TSA está hecho con aceite de trufa para mantener hidratada su piel reseca y estresada, incluso mientras está en movimiento.

Guárdelo en su bolso o en su escritorio para retoques de mediodía.

My Mentor Dr. G Brightening Peeling Cream

Repleta de casi todo tipo de ácido (BHA, AHA y PHA), esta crema "peeling" lo hace todo: exfolia las células muertas de la piel, absorbe el exceso de grasa y se enfoca en las manchas oscuras. Cúbralo antes de posponer para obtener una piel suave, lisa y brillante.

Neogen H2 Dermadeca Serum Spray

En este suero, formulado con vitamina C que combate las manchas oscuras y niacinamida suavizante de texturas, antes de tu crema humectante para un aumento de brillo.

Ultru I’m sorry por mi piel Máscara de barro negro

Obtenga lo mejor con esta fórmula híbrida, que está formulada con una capa delgada de arcilla de caolín para absorber la suciedad de los poros, encima de la microfibra para obtener un spa verdaderamente único. como el tratamiento ¿También? Cinco dólares, amigos. Cinco dólares.

Paquete Goodal Black Charcoal 2 pasos, paquete de nariz transparente

Repleto de carbón desintoxicante y extractos exfoliantes de limón, lima y manzana para limpiar los poros del interior, esta máscara "burbujeante" pellizca los puntos negros y los puntos blancos de raíz. ¿Otro punto? Si algunos productos de carbón huelen y se sienten un poco, bueno, sucios para usted, el aroma cítrico y cremoso de este ofrece un atractivo completamente diferente.

Neogen Pink Cactus Hydramax Máscara de punto

Para que no pensaras "tejer": era un término para suéteres gruesos solos, permítanos presentarle un tratamiento totalmente nuevo para su rostro: la máscara de punto. El nopal y la vitamina C en esta máscara gruesa y tejida funcionan para hidratar y aclarar piel en 20 minutos o menos. La tela más gruesa fomenta la penetración más profunda de los activos, y sí, se siente más segura y menos resbaladiza que los cortes más finos.

Goodal Refine Pore Modeling Mask

La clave para encoger los poros? Hacerlos parecer más pequeños (porque en realidad no se puede disminuir el tamaño de ellos, desafortunadamente). El extracto de aceite de té de árbol y la niacinamida en esta máscara de modelado de dos pasos empaquetados en prácticos vasos ayudan a tensar, suavizar y, sí, minimizar los adornos oscuros.

Blithe Himalayan Pink Salt agua de limpieza

Similar a una esencia, esta agua limpiadora debe ser barrida sobre la piel con una almohadilla de algodón mañana y noche antes de teñirse la crema hidratante. La sal rosa desintoxicante del Himalaya ayuda a levantar literalmente la suciedad y los restos de contaminación de la piel para obtener una piel más limpia y tersa.

Espuma Limpiadora Yuri Pibu Grante

A pesar de sus mejores esfuerzos, muchos limpiadores espumosos despojan a la piel de su humedad esencial. Este lavado con infusión de té verde es lo suficientemente suave para eliminar la suciedad, el aceite y el maquillaje sin resecar la piel, dejando la tez tan activa como un café con leche matcha.

MakeP: rem Safe Cream

Considera esto el Cetaphil de K-belleza. Su fórmula discreta para hidratar los pegadores pesados, el escualeno y la glicerina lo hacen seguro para los tipos de piel más sensibles.

Green Tea + Pore care + moisturizing

Máscara natural de la hoja del cuidado del poro del té verde del regalo de Manefit

Estas máscaras de láminas están literalmente empapadas en té verde para calmar el enrojecimiento, la inflamación y dar a la piel un brillo total.

CosRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Sí, esta esencia está hecha con mucina de caracol, pero antes de descartar el ingrediente interesante , sepa esto: a pesar de su origen viscoso, en realidad es bastante hidratante, especialmente cuando las temperaturas caen por debajo de 30. Entonces, sí, lo recomendamos.

Neogen Bio-Peel Gauze Peeling Wine

El resveratrol (sí, lo mismo que se encuentra en el vino tinto) en estas almohadillas exfoliantes ayuda a desprender la piel de la superficie muerta, lo que le da a la piel ese resplandor iluminado desde dentro que es muy codiciado.