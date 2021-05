15 señales de que tuviste un padre emocionalmente abusivo

Algunos niños crecen con madres y padres cuyo comportamiento puede dañar a sus hijos hasta el punto de sufrir abusos emocionales. Y como adulto, hay algunos signos distintivos de que tuvo un padre emocionalmente abusivo.

Si bien no puede retroceder en el tiempo y cambiar la dinámica que estaba presente en la infancia, puede usar esta información para ayudarlo a recuperar su confianza y autoestima como adulto.

"El abuso emocional son comportamientos de los cuidadores que incluyen agresiones verbales y emocionales como criticar, humillar, menospreciar o reprender continuamente a un niño, así como aislar, ignorar o rechazar a un niño", dijo la psicoterapeuta, Mayra Méndez.

"El abuso emocional daña la autoestima, el bienestar emocional o psicológico del niño".

Si tiene una relación tensa con sus padres y cree que puede ser el resultado de abuso emocional, en La Verdad Noticias te presentamos 15 señales de un padre emocionalmente abusivo.

Tuviste un padre emocionalmente abusivo si...

Un padre emocionalmente abusivo puede dañar a un niños de por vida

Tienes relaciones poco saludables con los demás

"La capacidad de participar en patrones de relación saludables se basa en la fortaleza de la competencia socioemocional", dice Méndez sobre las consecuencias de tener un padre emocionalmente abusivo.

"Cuando los niños experimentan un cuidado emocionalmente abusivo, la confianza se ve comprometida y la capacidad de entablar y mantener relaciones saludables se ve afectada".

Tienes baja autoestima

"La exposición persistente al menosprecio, la reprensión, los insultos y el castigo verbal rompe el sentido de competencia de un niño y forma la base de la duda, el odio a sí mismo y la inutilidad", dice Méndez.

"El abuso emocional hace añicos la esperanza, el orgullo y la motivación. Existe un riesgo considerable de problemas de salud mental, como depresión o poca capacidad para la regulación emocional funcional".

Tiende a tener una visión pesimista de las cosas

Los padres que solo mostraron los aspectos sombríos de la vida predicaron con el ejemplo, y es algo que aún puede impactarte como adulto. "La exposición a largo plazo a la negatividad y los ataques personales daña la base de la esperanza", dice Méndez. "Una autopercepción negativa se crea y solidifica con el tiempo".

Reprimes tus emociones

La represión emocional es un mecanismo de defensa que puede haber desarrollado en la infancia para lidiar con el abuso emocional de sus padres: si ignora un sentimiento, no tiene que sentirlo y puede hacer la vida más manejable en circunstancias extremas.

Pero este mecanismo de defensa puede presentar dificultades más adelante en la vida, ya que puede dificultar la relación con los demás. "Niños aprenden a reprimir emociones para sobrevivir al dolor de los ataques emocionales. Apagar los sentimientos es necesario para la supervivencia psicológica".

Buscas atención

"Un niño que no recibe elogios, reconocimiento o aceptación, crece anhelando conexiones y buscando atención positiva", explica Méndez sobre como afecta a un niño el tener un padre emocionalmente abusivo.

"El abuso emocional priva a un niño del amor y el afecto necesarios, lo que a menudo resulta en un esfuerzo excesivo para la validación de los demás y conductas excesivas de búsqueda de aprobación".

Abuso emocional en la infancia puede tener consecuencias en la vida adulta

Se obsesiona con el éxito

Si bien ser un gran trabajador no siempre está vinculado a una experiencia formativa negativa, la terapeuta familiar Dawn Friedman dice que a veces los hijos de padres emocionalmente abusivos "persiguen la aprobación y el reconocimiento esforzándose académica o profesionalmente".

Si bien los elogios que reciben por desempeñarse bien pueden hacerlos sentir mejor temporalmente, es fugaz, por lo que terminan persiguiendo algo que está "para siempre fuera de su alcance: la aprobación de los padres que anhelan".

Darse cuenta de eso sobre su padre emocionalmente abusivo, dice Friedman, puede ayudarlo a darse un respiro y comenzar a tomar decisiones más "realistas" sobre dónde concentrar sus energías.

Te disculpas demasiado

Si te disculpas por expresar tus necesidades básicas, podría ser una señal de que tuviste un padre que te hizo sentir como una imposición. Si pide perdón por pedir un vaso de agua o por usar el baño, que podría indicar que su padre le inculcó el mensaje de que "esas necesidades básicas eran inconvenientes o irrazonables".

Friedman agrega que si este es el caso, es "terriblemente difícil afirmarlos como un adulto", lo que significa que probablemente aún se disculpe cuando no es necesario.

Estás agotado después de interactuar con tus padres

Si eres introvertido o tienes padres con grandes personalidades, podría ser perfectamente normal sentirse un poco golpeado después de pasar tiempo con ellos o de colgar el teléfono.

Pero según Friedman, si su tensión es alta o comienza a sentirse deprimido después de interactuar con los padres, podría significar que sus padres son emocionalmente abusivos.

“Es una norma cultural que las relaciones con las familias de origen son terribles pero no deberían serlo”, dice Friedman. "Claro, las personas con las que estamos relacionados pueden ser molestas o ridículas".

"Pero si descubre que su funcionamiento disminuye cuando pasa tiempo con ellas (y eso incluye llamadas telefónicas), eso es una señal de que esas relaciones son tóxicas".

Consecuencias del abuso emocional

Cotilleas con tus padres

Un poco de chisme familiar de té puede ser inofensivo. Pero si descubre que tiene un patrón de hablar sobre sus hermanos o su otro padre a sus espaldas, podría ser una señal de alerta de que hay una dinámica tóxica.

Friedman dice que las "pruebas de lealtad" son a menudo indicaciones de la presencia de un padre emocionalmente abusivo, ya que "las relaciones están armadas, por lo que se espera que los miembros se hablen mal entre sí para mantener a todos alerta".

Tu padre se burló excesivamente de ti

Si a menudo se siente como si lo dejaran al centro de una broma, o si se burlaban de sus inseguridades, eso puede ser abuso emocional, especialmente si esta burla fue una forma de manipulación para mantener baja su autoestima.

"Los individuos expuestos a experiencias repetidas de burla, humillación e interacciones desmoralizadoras aprenden a interactuar con otros de la misma manera", dice Méndez.

Fuiste ignorado

El abuso verbal es la forma más obvia de abuso emocional, pero menos obvio es ser ignorado o condenado al ostracismo. Si constantemente se sintió excluido cuando era niño, o sus padres lo excluyeron intencionalmente, esto puede generar patrones negativos a medida que envejece.

"Esto es cuando expresas una necesidad o un punto de vista que tus padres no respaldan y, como resultado, te sientes descartado", dice Holly Brown, M.F.T. "Te hacen saber, a través de la exclusión, que no está bien. Esto puede hacer que sientas que no estás bien".

Con frecuencia te compararon con tus hermanos

Otra táctica de los abusadores emocionales es la comparación. Al medirte constantemente con tus hermanos, es posible que tus padres hayan podido mantenerte en desacuerdo.

"En lugar de que tus padres destaquen tus fortalezas, tus debilidades pasaron a primer plano en relación con las supuestas virtudes de tus hermanos", dice la terapeuta Brown.

"Esto no solo es doloroso en términos de autoestima, sino que también puede entorpecer la relación que podrías haber tenido con tus hermanos porque la convierte en una rivalidad".

Te pusieron bajo presión y escrutinio

A veces, el abuso emocional es solo amor que se hace sentir que tiene condiciones. Si el afecto de tus padres alguna vez estuvo determinado por tu desempeño en la escuela, los deportes, etc., eso tiene una forma de dejar una huella.

"Estabas bajo una intensa presión y escrutinio, y constantemente sentías que tenías que estar a la altura o arriesgarte a perder el amor de tus padres", dice Brown. "Esto genera una gran inseguridad y la sensación de que las relaciones siempre son condicionales".

Es importante recordar que los demás te amarán incondicionalmente, incluso si no obtuviste esa promoción o aún no has publicado tu libro.

Te hicieron sentir culpable

Un padre emocionalmente abusivo hará que su hijo (sin importar la edad) se sienta culpable por tener relaciones fuera de él. También pueden hacerte sentir culpable por otras cosas que no tienen nada que ver contigo, solo para tener la satisfacción de tu reacción.

"El padre, por ejemplo, hará declaraciones como 'Me estás abandonando', 'Siento que te estás alejando de mí' o '¿Por qué quieres estar con ellos en lugar de conmigo?", dice la experta Lisa Bahar.

Su privacidad fue violada

Los límites son importantes en cualquier relación, especialmente en una relación con tus padres. Si tus padres invadieron constantemente tu privacidad, es posible que no hayan escuchado o respetado los límites que estableciste.

"Un padre puede 'husmear' en computadoras o teléfonos celulares o revisar diarios o calendarios para encontrar información de que el niño es 'furtivo' o 'sospechoso'", dice Bahar. "El padre acusará al niño de ser astuto, proyectando su propio comportamiento".

Tener un padre emocionalmente abusivo puede hacer que la niñez e incluso la edad adulta sean extremadamente difíciles, pero no tienes que sufrir solo. Buscar la ayuda de sus seres queridos o un profesional de la salud mental puede iniciar el proceso de curación para seguir adelante.

