15 canciones para empezar el playlist más sexy de todos

La música obviamente mejora muchas experiencias (como entrenamientos, viajes en automóvil, caminatas largas, fines de semana en el lago, etc.). Pero la única cosa por la que no recibe suficiente crédito es el sexo.

Obviamente, con la excepción de los rapiditos y el sexo espontáneo, necesitas una lista de reproducción explosiva para repetir durante tus sesiones del delicioso.

La razón: poner música no solo te da un ritmo a seguir, sino que también te permite marcar el ritmo de la vibra que te gusta.

La música puede mejorar tus relaciones sexuales

¿Quiere que su pareja disminuya la velocidad? Puede optar por tempos más lentos que tienden a sentirse más apasionados. ¿Buscas sexo más perverso y rudo?.

Luego hay algunas canciones que ciertamente pueden encajar en el molde para eso también.

Las mejores canciones para tu playlist sexy

Independientemente del género o tempo que usted y su pareja decidan, la música cambia las reglas del juego y debe utilizarse de la misma manera que los condones, lubricantes y otros juguetes sexuales en el dormitorio.

Así que no te preocupes, en La Verdad Noticias ya hicimos la parte difícil por ti al seleccionar una lista de canciones que son realmente perfectas para tus sesiones de sexo, según tu estado de ánimo.

Elija y elija qué agregar a su propia playlist y diviértase, amigo mío. Tus orgasmos merecen esto.

"Atmosphere" — Joy Division

"Invite me In" — Wild Ones

"Dress" — Taylor Swift

"Hands to Myself" — Selena Gomez

"Paperbacks" — Arlo Parks

"Papi Pacify" — FKA Twigs

“I’m a Slave 4 U” — Britney Spears

“Closer” — Nine Inch Nails

“Cola” — Lana del Rey

“Moonage Daydream" — David Bowie

“I’m on Fire” — Bruce Springstreen

“You Really Got Me” — The Kinks

“(I Can’t Get No) Satisfaction” — The Rolling Stones

“Bad Liar” — Selena Gomez

“Fever” — Peggy Lee

