15 "antojitos sexuales" que todas las mujeres tienen en la cama

Las preferencias sexuales se parecen mucho a cómo pides tu pizza. De la misma manera que a algunas personas les gusta la piña, el pepperoni o la corteza de coliflor, todos tienen un gusto sexual diferente también.

Esto se debe a que las preferencias sexuales abarcan todo un espectro y lo que puede excitar a alguien puede tener el efecto opuesto para otra persona, como muchos hemos decubierto.

Pero aunque cada individuo es diferente, hay algunas cosas sólidas que siempre debe tener en cuenta al tener relaciones sexuales con una mujer. Y si quieres desbloquear esos secretos sigue leyendo La Verdad Noticias.

Mujeres revelan lo más importante al momento de tener relaciones sexuales

Tiempo y atencion

Puede parecer obvio pero te sorprenderá lo rápido que pueden moverse las cosas en el momento. En el sexo de cualquier tipo, elija tomar la ruta escénica en lugar del atajo, aconseja la sexóloga certificada, Gail Crowder.

"Realmente las mujeres tardan entre 10 y 20 minutos en alcanzar el orgasmo, por lo que tener una pareja paciente nos ayuda a experimentar la satisfacción sexual".

Nada de egoísmo

Lo único más caliente que sentirse como una prioridad es sentirse como el sol. "Las mujeres quieren una pareja que ponga sus necesidades primero y haga de su placer una prioridad", dice la experta en citas, Jaida Pervis.

"Lo mejor de ser un amante desinteresado es que tu pareja querrá corresponder".

Un espacio seguro libre de juicios

"El sexo no siempre es perfecto; suceden cosas inesperadas como calambres, periodos, queefs, náuseas y más", dice el sexólogo clínico, Cain Joyland.

"Todos son bastante comunes y pueden parecer vergonzosos, pero las mujeres quieren sentirse seguras durante el sexo y saber que pase lo que pase está bien y sin juicio".

Variedad

Nadie quiere encasillarse en una posición toda la noche. La novedad es lo que excita el cerebro, ya sea a través de una nueva posición sexual, juguete o atuendo, revela la sexóloga certificada de Sweet Vibe, Tyomi Morgan.

"Hacer los mismos movimientos y tener relaciones sexuales en las mismas posiciones o en el mismo lugar se vuelve mundano para las mujeres que están en parejas a largo plazo o si tienen relaciones sexuales con la misma persona de manera constante".

Que el sexo oral sea parejo

¿Sabes cómo los chicos quieren que estés tan metida en hacerles sexo oral que literalmente estás como, atragantándote y llorando? Las mujeres quieren lo mismo. No, no tienes por qué llorar, pero el entusiasmo apasionado no hace daño a nadie.

Lee el humor

A veces quiere que la abrazen, a veces quiere quedarse en lados opuestos de la cama. Si bien estas preferencias pueden diferir no solo de persona a persona, sino también con cada situación, es mejor consultar con su pareja.

Una mente abierta

Tal vez quieras incorporar juguetes a la mezcla o probar algo diferente en la cama. Ser vulnerable cuando estás desnudo es aún más difícil, por lo que tener una pareja en la que puedas confiar y en quien puedas sentirte seguro es clave.

Entusiasmo muy vocal

No hay nada más sexy que una pareja que simplemente está feliz de estar contigo y no puede dejar decirte lo sexy que cree que eres o lo mucho que lo excitas. Haz ruido y ponte loco con eso. Dile cuánto la quieres y no puedes dejar de pensar en ella.

Tranquilidad cuando se trata de protección

Esté preparado y asuma que lo estamos haciendo con un condón a menos que se acuerde lo contrario de antemano. No presiones para que se lo quite a la mitad o mires estupefacto con tu pene colgando de tus pantalones como si nunca antes hubieras escuchado la palabra "condón".

Un orgasmo

El sexo no debería terminar solo con el orgasmo masculino, especialmente si aún no lo ha tenido. Si vas a estar demasiado agotado después del orgasmo, asegúrate de que se encargue de ella de antemano.

Comunicación

Hay un momento y un lugar para el sexo sin palabras, pero tener una pareja que te pregunte si te gusta algo o si lo quieres de otra manera también es agradable. No obtienes ningún punto extra por llegar a la línea de meta sin hacer nada.

Una cama limpia

Es muy, muy difícil dejarse llevar y divertirse si puede sentir sus pantorrillas rozando las capas sedimentarias de sudor, suciedad y olores de relaciones pasadas en su edredón con cada gruñido.

Juego previo

¡No es una carrera hacia la meta! Pueden tomarse su tiempo y sacar cosas y divertirse. Un poco de paciencia te llevará muy, muy lejos. Además, si el orgasmo fuera lo único que importara sobre el sexo, estaría saliendo con el bloque USB que carga mi vibrador.

Deja los calcetines

Por favor, quítese los calcetines antes de tener relaciones sexuales. Es tan extraño ver a alguien así, completamente desnudo pero aún con calcetines que realmente puede sacarte del momento.

Expectativas realistas

El sexo en el porno es genial y todo eso, pero el sexo en la vida real no siempre es así, y molesta la idea de que es totalmente normal que un chico te dé la vuelta sin decir palabra y trate de metértelo en el trasero mientras te llama perra sucia.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.