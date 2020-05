14 productos de belleza con fotos del antes y después ¡no lo podrás creer!

24 productos de belleza con fotos del antes y después ¡no lo podrás creer!

Las beauty bloggers nos recomiendan infinidad de productos de belleza que prometen hacer magia en tu rostro o cabello, sin embargo, muchas veces la “vida real” es diferente. Es por eso que te dejamos 14 productos probados y recomendados al 100 por ciento por gente real.

1.- Una base de arcilla amazónica (con SPF 15) para equilibrar la tez y crear un acabado mate impecable que no se apelmazará ni arrugará. ¡Tiene más de 5 mil comentarios y una calificación de 4.8 estrellas en Tarte! Incluso muchas beauty blogger la han nombrado como su favorita y catalogado en el número 1.

Este producto esencial de belleza tapa barros, ojeras y cualquier imperfección en el rostro.

"Esta base duradera es mi opción ideal, ya sea para ir a trabajar o para salir de noche. Me encanta la cobertura que brinda. Tengo la frente grasosa pero la piel más seca de lo contrario y proporciona un acabado mate completo. Tras utilizarla por varias horas termina mi cara sin agrietarse, arrugarse o desprenderse. No puedo verme cambiando a otro producto por un tiempo ", aconsejó una consumidora.

Consíguelo en Tarte por 39 dólares, aproximadamente 800 pesos mexicanos (disponible en 40 tonos).

2.- Una varita rizadora garantizada para darle rizos de nivel profesional directamente en su propia casa.

Este producto de belleza es uno de los básicos para tu día a día.

"Esta podría ser mi favorita de las seis varitas rizadoras que poseo. Lo que me encanta de esta es que hace rizos naturales. El cabello rizado natural no es perfecto y uniforme, y esto le da a esa espiral natural pero playera. Se calienta rápido y es fácil enrollar tu cabello. Sostengo mi cabello largo con textura media en la varita por un total de siete segundos y suéltalo. Sostenga el mango azul en la posición superior y simplemente envuelva una sección de dos pulgadas de cabello a su alrededor ", aseguró Karli E., una consumidora feliz.

Consíguelo en Amazon por 24.99 dólares aproximadamente, más de 500 pesos mexicanos (disponible en siete estilos de varita).

3.- Un paquete variado de parches de espinillas para cuando sientas una espinilla o un barro en camino. Simplemente aplique sobre la protuberancia y el parche extraerá el sebo y reducirá la irritación como algún tipo de hechicería de la piel. Quiero decir, solo mira estos resultados.

Los parches para espinillas sirven mejor cuando duermes, así al despertar estarás con una piel perfecta.

"Anoche, puse estos en algunos problemas de acné (un pequeño quiste, un punto blanco y un grano). Me acabo de despertar y estoy escribiendo esta crítica con incredulidad. ¡ESTÁN PLANOS! ¡Se fueron! ¡Podría llorar! Estoy tan feliz. El empaque es ideal porque puedes pelar fácilmente las etiquetas sin estirarlas o doblarlas sobre sí mismas. ¡Hazte un gran favor a ti y a tu cutis!y ten esto a mano para luchar con un grano obstinado cuando realmente necesite ayuda. Asegúrese de aplicarlos sobre la piel completamente limpia y seca ", escribió Caitlyn.

Obtenga un paquete de variedad (40 parches de diferentes tamaños) de Amazon por 8.50 dólares, aproximadamente 200 pesos mexicanos.

4.- Un polvo de fijación con el que puedes contar para brindar una cobertura magnífica y sin brillo mientras mantiene su maquillaje en su lugar, todo sin el horrible problema del flash en las fotos.

Este polvo promete a las mujeres estar ahí presentes en sus mejores y peores momentos.

"Como adicto a los canales de belleza de YouTube, aprendí a usar el polvo de Sacha Buttercup empacando el producto con un mini BeautyBlender en todas las áreas donde me pongo muy grasosa: debajo de mis ojos hasta mis mejillas, en mi frente entre mis cejas, en el puente de mi nariz y en la parte delantera de mi barbilla. Lo dejé reposar durante unos cinco minutos y luego lo desempolvo con un cepillo de base grande y esponjoso. Ese es el proceso que uso y basado en mi experiencia, le doy al producto cinco estrellas. Tengo una piel grasosa MAYOR y mi maquillaje dura todo el día sin derretirse (solía deslizarse literalmente antes de conocer a Sacha Buttercup). Puedo secarme cuando comienzo se siente aceitoso (a pesar de que no me veo aceitoso) y todavía funciona ", dio a conocer una consumidora que recomienda el producto.

Consíguelo en Amazon por 24.95 dólares, aproximadamente 500 pesos (disponible en tres colores).

5. Una barra de labios hidratante que, obteniendo esto, cambia mágicamente a un rosado encantador basado en el pH de tus labios, por lo que te queda un tono natural que se adapta totalmente a ti. Eso es realmente mágico.

Un labial ideal para las mujeres que buscan un look más natural o no les gusta maquillarse.

"Cuando vi por primera vez Lipstick Queen's Morning 'Sunshine Lipstick, pensé legítimamente que era solo un bálsamo labial, ¿principalmente porque el amarillo parecía ... ceroso? Pero cuando descubrí que el color en realidad se transforma en un lindo color melocotón o coral cuando pones en eso estaba como, '¡Suena falso!' Obviamente, tuve que probarlo. ¡Realmente funcionó! Cuando se aplicó, el color resulta bonito, brillante, rosado. No es demasiado grueso, de hecho es bastante transparente, por lo que podría usarse fácilmente como un lápiz labial diario. Sin embargo , si aplicas algunas capas definitivamente se vuelve más fuerte. Ah, y este lápiz labial también contiene vitamina E y aceite de girasol, por lo que, en teoría, también humecta tus labios mientras te ves linda.", aseguraron los comentarios sobre este producto.

Consíguelo en Amazon por 25 dólares, aproximadamente más de 500 pesos mexicanos.

6. Un corrector Maybelline con un aplicador de punta de esponja para cubrir manchas oscuras con total facilidad. Realmente, la esponja hace la mayor parte del trabajo por usted: solo tiene que frotar, frotar, frotar y listo.

Muchos beauty bloggers se han dicho fanáticos de este producto y creo que merece un lugar en la bolsa de maquillaje de todos.

¿Estabas en la búsqueda de un corrector bueno, bonito y barato? Este es el producto de belleza básico e ideal.

“Este producto es fantástico. Realmente me gusta el aplicador porque hace que el proceso sea muy rápido y limpio. Solo necesito girarlo tres o cuatro clics para obtener suficiente producto en la punta de la esponja, luego lo punteo en mis círculos oscuros y lo mezclo con un dedo. Tarda unos 20 segundos en usar esto, y un poco da para mucho”, aseguró Kristin.

Consíguelo en Amazon por aproximadamente 7.98 dólares, casi 200 pesos mexicanos (disponible en 18 tonos).

7. Una solución líquida para que pueda liberar su piel de irritantes quemaduras de afeitar, vellos encarnados y erupciones cutáneas.

Este producto antiirritación dejará tu piel perfecta para cada ocasión.

"¡Este producto ha funcionado GENIAL en mis axilas, donde tuve folículos pilosos grandes, dolorosos, asquerosos, inflamados y embarazosos durante AÑOS! Ahora uso una rasuradora de afeitar normal desde que me cambié con Tend Skin, la utilizo después de cada ducha y antes del desodorante. Milagros! ”, compartió un usuario.

Consíguelo en Amazon por 14.79 dólares, aproximadamente 300 pesos mexicanos.

8. Un primer de sombra de ojos duradera para asegurar que tu ojo ahumado perfectamente mezclado permanezca en su lugar desde el amanecer hasta el atardecer.

El primer promete durar aproximadamente 6 horas con tu sombra perfecta.

"Así que permítanme comenzar diciendo que he usado casi todas los primer de sombras de ojos disponibles. De gama alta a baja: Mac, Lorac, Urban Decay... y nada me ha servido. Tengo la piel muy grasa. Utilizo este primer y mi sombra dura ocho horas o más. Podría obtener tal vez cinco o seis de las otras marcas, si tengo suerte. Obtuve esto como muestra en mi bolsa Ipsy, y tuve que comprar ¡el producto de tamaño completo de inmediato! No podría estar más feliz con mi compra. ¡Gracias Elizabeth Mott por finalmente hacer una cartilla que dura! ¡Me encantan estas cosas! ", aseguró Melissa Mae.

Consíguelo en Amazon por 13.48 dólares, casi 300 pesos mexicanos.

9. Un cepillo de aire caliente que hará que parezca que acabas de salir de un lujoso salón. Esto es para tener olas y volumen sin esfuerzo y de bajo costo durante días.

Este cepillo de aire caliente te da lo mejor de ambos mundos: alacia y seca.

"¡ESTE PRODUCTO ES REALMENTE TODO! Es liviano, lo que lo hace muy fácil de sostener, la temperatura de calor en la altura es perfecta: es perfecto para peinar el cabello sin causar daño por calor, las cerdas son suaves para que el cabello se deslice y hay sin roturas en absoluto. La característica que ME ENCANTA es que tiene una configuración genial para dejar que los rizos se enfríen antes de soltarlos (no es necesario usar rodillos calientes). NO PUEDO DECIR SUFICIENTEMENTE BUENAS COSAS SOBRE ESTA HERRAMIENTA PARA EL CABELLO. Cómo la uso: primero uso el ajuste alto en las raíces hasta los extremos, enrollo los extremos y lo dejo allí durante unos 20 segundos (ajuste alto) y luego pongo el ajuste frío durante unos 10 segundos, luego empiezo a desenrollar el cepillo y lo retiro suavemente para revelar rizos hinchables y de aspecto natural. ¡SIMPLEMENTE INCREÍBLE! “, compartió ModaChica.

Consíguelo en Amazon por aproximadamente 39.99 dólares, más de 800 pesos mexicanos (disponible en dos tamaños).

10. Paños lavables en lavadora y reutilizables para eliminar suavemente la suciedad y el maquillaje de la piel con un poco de agua. Simplemente tire a la lavadora después de algunos usos y comience a ahorrar los dólares que tanto le costó ganar, ¡no más toallitas caras!.

Esta opción de desmaquillarte te ayuda a cuidar al medio ambiente y a sentirte fabulosa.

"Era escéptico sobre esto, pero ahora estoy bastante seguro de que es de lo que estaba hecho el atuendo de Mulan cuando se limpió el maquillaje en la manga de la película. Incluso totalmente seco, son bastante impresionantes al tomar todo mi maquillaje (incluyendo delineador de ojos y rímel impermeables) en un par de golpes. Me gusta usar un poco de agua micelar para que mi piel se sienta un poco más limpia. Es agradable no quemar tantas almohadillas de algodón ", aseguró RachelM.

Obtenga un conjunto de cinco de Amazon por 7.29 dólares, aproximadamente 200 pesos mexicanos.

11. Un aceite de rosa mosqueta para abordar los mayores problemas de tu piel: sequedad, descamación, enrojecimiento, brotes, lo que sea. No tienen ninguna posibilidad cuando se enfrentan con esto.

Este aceite contra el acne podría cambiarte la vida.

"¡Absolutamente amo este producto! Recientemente he luchado con el acné en toda la cara, y aunque lavarlo todas las noches me ayudó un poco, nada me daba una piel realmente clara. ¡Compré esta gema y rápidamente eso cambió! ¡Estoy muy contento con este producto y lo bien que me ha ayudado a aclarar mi acne! ¡Mi cara siempre se siente increíblemente suave después de usarlo, y la mejor parte es que no hace que mi piel generalmente grasa se vea grasosa cuando se aplica! ¡He estado recomendando este producto a todos los que conozco! ¡Es absolutamente obligatorio! ", aseguró Jennifer R Bennett.

Consíguelo en Amazon por 15.95 dólares, aproximadamente más de 300 pesos.

12. Un delineador líquido que no se moverá, manchará, escamará ni se desvanecerá incluso cuando el día arroje lluvia, lágrimas y humedad. Este es mi producto del Santo Grial.

Este delineador te acompañará todo el día en tus actividades.

"He tenido un semestre bastante duro en la universidad, pero saber que puedo ponerme este hermoso líquido celestial negro en los ojos todas las mañanas me motiva. La precisión divina que proporciona este delineador es lo único que es consistente en mi vida Y no olvidemos mencionar el poder de permanencia. Ya sea que esté llorando por el pánico inducido por el estrés o que tenga un día largo: este delineador nunca corre ni se mueve. Se mantiene fiel al color todo el día sin tener que volver a aplicarlo. Vale la pena el dinero, porque no es solo un revestimiento líquido, es un amigo ", compartió Tabsoda.

Consíguelo en Sephora por 21 dólares, casi 500 pesos mexicanos.

13. Una plancha para el cabello muy popular (¡tiene más de 37 mil comentarios!) ideal para suavizar los torceduras más difíciles y dejar hebras súper sedosas.

¿Has probado muchas planchas y ninguna te cumple? te dejamos el antes y el después.

"Este es el Santo Grial, muchachos. Lo han hecho. Han hecho una plancha que puede controlar a la bestia (mi cabello) 10 veces mejor que mi Chi Iron, y puedo peinarme en unos 20 minutos", escribió Tiffany Baker.

Consíguelo en Amazon por 39.89 dólares, más de 800 pesos mexicanos.

14. Un kit de tinte para cejas en casa para que puedas saltarte los viajes caros al salón y aún así lograr unas cejas hermosas y de aspecto más completo. ¿No tener que salir de casa? ¡Eso es ganar-ganar!.

¡Que hacerte las cejas ya no sea un sufrimiento! Este kit tiene la solución y de una manera muy fácil.

"¡¿DÓNDE HA SIDO ESTE PRODUCTO ?! He pasado los últimos años llenándome las cejas a diario. Ha sido una batalla mantenerlos llenos, pero que se sigan viendo naturales y no exageradas. Todo el proceso desde abrir la caja hasta lavarla es una experiencia, el tiempo de espera fue de aproximadamente 15 minutos. Las instrucciones fueron muy simples y fáciles de seguir. La cápsula se abrió fácilmente y pude volver a taparla para usarla en el futuro, ya que ni siquiera usé la mitad. Mezclé y apliqué bien. Leí otras críticas que declaró que seis minutos funcionaron mejor, así que eso fue lo que hice y fue perfecto para mis cejas. Espero que esto dure al menos un par de semanas, pero si no, actualizaré ", comprtió Heather Lespinasse.

Obtenga el marrón medio de Amazon por 19.95 dólares, aproximadamente 400 pesos mexicanos (también disponible en marrón oscuro, marrón claro y negro natural).