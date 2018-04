13 de abril Día Internacional del Beso

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, se registró esta fecha gracias al beso más largo de la historia, protagonizado por una pareja de Tailandia que duró 58 horas durante un concurso.

La pareja, de esta forma, rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del año anterior.

Hay besos robados, de película, apasionados, de despedida, bajo la lluvia, entre hermanos. El motivo de implementar el Día Internacional del Beso es para hacer recordar a las personas la experiencia que puede ocasionar un beso, emociones como el placer, gozo, amor, amistad. Dejando de lado que este sea por un simple saludo.

13 de abril Día Internacional del Beso



El Día Internacional del Beso hasta el momento no ha tomado la misma fuerza comercial como el Día de San Valentín o día del amor y la amistad.

En la actualidad todavía no es una fecha oficial para la Organización de las Naciones Unidas, pero se ha vuelto popular a nivel mundial, y es muy común que en el día salgan listas de los besos más famosos o de los famosos, los fotógrafos dedican sus equipos a inmortalizar muestras de amor espontáneas entre otros.

13 de abril Día Internacional del Beso



Para aquellos solitarios, no se sientan mal si no tienen pareja, no está especificado que el beso sea de una pareja en una relación sentimental. Se entiende que el beso es una muestra de amor y no precisamente romántico, podría ser de aun padre a un hijo, entre hermano, nietos y abuelos, el punto es demostrar amor.

13 de abril Día Internacional del Beso

El 13 de abril Día Internacional del beso propone dar besos como actos de cariño.

¡A besar que el mundo se va a acabar!