13 de abril: 10 tipos de besos, descubre qué significan y pruébalos

Conoce los tipos de besos que le puedes dar a tu pareja y enamorarla para siempre este Día Internacional del beso.

Hoy es 13 de abril y se celebra el Día Internacional del beso y hay que saber que los besos son una forma única de los seres humanos para expresar amor, deseo, pasión y muchas más emociones. Por eso te compartimos los 10 tipos de besos, descubre qué significan y pruébalos con tu pareja ideal.

Cada beso que tu hombre te da te revela algo muy personal acerca de sus emociones y acerca de los sentimientos que él tiene por ti.

Aunque los besos no son un hábito exclusivo de los seres humanos, existe toda una cultura e historia detrás de este simple acto físico que utilizamos para expresar nuestros sentimientos por otra persona.

Y muchos no saben, pero hay varios tipos de besos que usamos a diario, algunos mucho más que otros y puede que algunos jamás los hayas probado y creemos que no estaría nada mal que los pruebes.

10 tipos de besos, descubre qué significan y pruébalos

Lo interesante es que los besos transmiten emociones diferentes, y cada tipo de beso que él te da, tiene un significado, así que este 13 de abril, celebra el Día Internacional del Beso con 10 tipos diferentes de besos que a continuación te presentamos:

Beso en uno solo de los labios

Este tipo de beso sólo transmite amor. y durante este beso, los dos se besan sólo uno de los labios, transmitiendo calma, seguridad y amor.

Este tipo de besos es como la felicidad, si no los compartes no puedes disfrutar de las increíbles emociones que estos generan.

El beso en ambos labios, pero con la boca cerrada

Este tipo de beso evidencia que al menos uno de los dos no se siente cómodo con la otra persona... Si es una relación nueva, sólo demuestra que aún no hay confianza suficiente como para que ambas personas sientan la humedad del interior de la boca.

En una relación larga, esto puede implicar que uno de los dos o los dos por alguna razón siente una barrera emocional

El beso en la mejilla

Este tipo de beso es un beso de amistad, aunque muchos utilizan este tipo de beso como el paso inicial para lograr acercarse más a la persona por la que sienten atraídos.

También el beso en la mejilla puede indicar que le gustas a la otra persona. Sí es sólo en la mejilla y no cerca de la comisura de la boca, es más de amistad.

Los besos entre la mejilla y la comisura de la boca, son besos que de alguna manera piden permiso, o cómo decía mi abuela: “Está tanteando el panorama”.

El tipo de beso en la mejilla luego de años de estar juntos con alguien significa que no sólo eres su pareja, sino que también eres su amiga.

Beso con mordida

En este tipo de beso, la pareja demuestra que se sienten totalmente cómodos el uno con el otro. El mordisco suave en uno de los labios demuestra pasión y deseos del uno por el otro.

Beso francés

Este beso que es mucho más íntimo que los anteriores es un tipo de beso “explorador” y busca algo más. En una relación nueva, señala la emoción de ambos queriendo explorar más lo que están sintiendo y lo que les está sucediendo.

Tanto en relaciones nuevas como en relaciones que ya llevan tiempo, tu pareja te está diciendo que quiere acercarse más a ti.

Beso del hombre araña

El nombre de este beso viene de la película de 'El hombre araña', en donde el está colgado cabeza abajo y ella está parada a su lado. Este beso, en una posición diferente y creativa, demuestra que la pareja aún encuentra su relación excitante y se siente cómoda en explorar.

Beso de ángel

Este es uno de los besos más dulces que puedes dar y recibir. Este tipo de beso es un beso suave que se da en el párpado de la otra persona mientras esta cierra los ojos.

Este tipo de beso significa protección y es una forma de darle seguridad y de hacerlo sentir que tú estarás allí.

Beso suave y delicado

Este beso suave y sólo en los labios, se usa para tentar, creando una gran expectativa en la otra persona y haciendo que quiera más.

Este tipo de beso es casi como un amague, abriendo la ilusión de la otra persona a que su pasión será gratificada.

Beso apasionado

Este es casi como un conjunto entre el beso francés y el beso con mordisco. Este tipo de besos indican pura pasión y por lo general son la antesala a la intimidad.

Beso de piquito

Dependiendo en la cantidad de tiempo que has estado con esta pareja, su significado puede variar. Si se trata de una relación nueva, este tipo de beso es como un pedido de permiso para ir más allá.

Si usas este tipo de beso en una relación que ya tiene su tiempo, estás simplemente reafirmándole a tu pareja que son una pareja y no sólo amigos.

Este tipo de besos también se usa a modo de saludo.

Así que ya lo sabes...festeja el Día Internacional del beso este 13 de abril con nuevos tipos de besos con tu pareja ideal.