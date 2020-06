12 vestidos, 12 estilos, 1 gran día: Una propuesta para celebrar el amor

Don’t stop! In the name of love es la frase que nos recuerda que el amor ha sido el motor principal que ha mantenido al mundo de pie. Y para continuar alabando el cariño y la unión, Benito Santos Novias lanza Civil 2020, una colección de 12 propuestas nupciales ideales para las entrañables ceremonias con los más allegados.

La colección presenta diversas siluetas bridal que buscan complementar los diferentes estilos de las novias mexicanas por medio de piezas románticas, clásicas, innovadoras y tradicionales. Diseños interpretados en elegantes cortes largos, otras siluetas implementadas con discretas faldas en línea ‘A’ que no pasan de la rodilla, cómodos jumpsuits, entre otras opciones. Cada uno de estos diseños está creado para resaltar la figura de la bride-to-be por medio de cintillos en una gama de marfiles. Finos detalles en materiales diversos como el chiffon, el armonioso satén, tules bordados y delicados encajes, que otorgan el toque final para ese día tan especial.

Civil 2020 ha surgido como una alternativa ideal para aquellos eventos con los familiares y amigos más cercanos. La firma jalisciense de prendas de lujo sabe la importancia de un bridal dress y la magia que éste proporciona, sin importar la dimensión de tu boda. Además, no sólo es un refrescante cambio a la bien conocida voluminosa silueta, sino que también es completamente práctica y versátil, capaz de ser usada en numerosas celebraciones formales con los accesorios adecuados.

¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad?

En Benito Santos Novias encontrarás el vestido ideal para esa fecha tan significativa. Conoce más acerca de Civil 2020 y los 12 estilos que esta colección ofrece a través de www.benitosantos.com.mx/colecciones/novias o llámanos al 33 1352 2914 para adquirir tu pieza favorita. ¡Que el amor no se detenga!