11 recetas con la sazón de mamá

Existen platillos que en cuanto los ves te recuerdan a casa porque te traen buenas memorias de tu infancia, cuando te consentían con tu comida favorita.

Como la comida de mamá o de la abuela no hay dos, eso sin duda, por eso es importante tener sus recetas para nunca olvidar su rico sazón.

En La Verdad Noticias te compartimos 11 recetas de cocina casera en México que te harán recordar la comida de tu hogar.

11 recetas con la sazón de mamá y la abuela

La sazón de mamá en cada receta.

La cocina de mamá es simplemente inigualable porque todos los guisos los hacía con mucho amor: ese caldito de pollo para acabar con el frío, ese guisado que era tu favorito para los días especiales, ese que tu mamá preparaba para celebrar Navidad, etc.

Son momentos inolvidables que se guardan en la memoria por toda la vida, por eso reconocerás tus guisos favoritos en esta lista.

En este listado encontrarás 11 recetas de cocina casera que te harán sentir como si estuvieras de nuevo en casa, regresarás a esos momentos cuando el sabor de mamá te reconfortaba después de un día largo.

Sopa de letras.

Una clásica y fácil receta que te hará recordar a mamá; aunque ahora se puede hacer de forma instantánea con los sobres del súper; no hay nada mejor que uno de sabor tradicional.

Espagueti rojo cremoso.

El espagueti no podía faltar en alguna fiesta familiar, y ahora te sacará de un apuro si no sabes qué comer o no tienes mucho tiempo.

Milanesas de pollo empanizadas.

Este platillo es perfecto para la hora de la comida, aún más si vienen acompañadas de un rico espagueti rojo con crema y queso, puré de papa o papas a la francesa.

Albóndigas en caldillo de jitomate.

Las albóndigas es un plato que tiene que estar en tu repertorio de comida porque te sacará del apuro por su delicioso sabor.

Acompaña la comida con arroz blanco y frijoles, así como lo haría mamá.

Recetas para días especiales

Prepara estas recetas en días especiales.

Picadillo.

Una de las recetas más clásicas del hogar es el picadillo porque se puede comer con tostadas o en tacos y con un buen arroz

Bistec a la mexicana.

Una deliciosa combinación entre lo jugoso y lo picosito; puedes comerlo en taquitos o solo, para cualquier día de la semana.

Recuerda que este guiso necesita llevar ingredientes como chile, jitomate y cebolla; también, papas en rodajas.

Bistec en salsa de chile pasilla.

Una receta tradicional de la cocina mexicana es que puedes preparar en una ocasión especial o en cualquier día de la semana para consentir a tu familia.

Caldo de pollo.

Justo un caldito de pollo es lo que hace falta en esos días en donde el cuerpo no ande al 100, porque se siente como un apapacho de mamá.

Puedes combinarlo con otros ingredientes que le darán un toque especial como el chile chipotle, el cual le dará un sabor picosito.

Lentejas con tocino.

Las mamás y las abuelas tienen un don para preparar lentejas o sopa espesa, como también se le llama; si a esta receta le agregas tocino, tendrás una combinación muy equilibrada y sabrosa.

Arroz rojo casero.

Que el arroz rojo no falte para acompañar tus guisos favoritos, prepararlo no es difícil pero tiene su secreto para que quede perfecto, esponjoso y que no se bata.

Estofado de res.

El rico sabor del estofado de res es perfecto para reconfortarte después de un mal día, además es rendidor y económico.

Agrégale a esta receta muchas verduras como zanahoria y papa ¡te van a encantar!

Encuentra varias recetas de la lista en la sección de Estilo y Vida, para así poder igualar el sazón de mamá.

