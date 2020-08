10 señales que te indican si el amor se terminó

Estas son algunas señales que debes tomar en cuenta si piensas que tu amor ya se acabó. Foto: Pinterest

Aquí estamos en pro del amor y lo que te podemos decir es que si piensas que ya no hay amor, lo hables con tu pareja, preguntes y no te quedes con la espina. Aunque es cierto que otras veces, es muy notorio el distanciamiento y otros detalles que hace tu pareja que verás a continuación:

Es más la ausencia que la presencia

Cuando pasan más tiempo alejados que juntos, muchas veces no significa que haya sido el término de la relación, tal vez, varios factores como un viaje o que se haya enfermado su familiar, haya sido un factor importante para dejarte de ver, pero si existen varios pretextos que hacen no se vean más y después parezcan dos completos desconocidos, pon especial atención a estos comportamientos.

Hay muchos cambios en él

Si antes podían disfrutar de cada uno, mientras estaban juntos, y ahora en vez de sonrisas sólo existen intercambio de miradas sin sentido ni sentimientos, o los buenos momentos ahora se convierten en momentos hostiles, llenos de fastidio o de discusiones que no tienen sentido.

Todo el tiempo quieres extrañarlo

Si ahora no tienes mucho interés en volver a ver a tu pareja y en vez de eso, prefieres tener la tranquilidad y paz de tu sola presencia o estar con amigos en vez de preferir ver a esa persona. Si prefieres extrañarlo solo un poco en vez de verlo aunque sea cinco minutos en el día. Puede ser que sea un factor.

Una de las cosas que debes tomar en cuenta es el distanciamiento. Foto: londonmediationworks

No tiene tiempo para ti

Si antes podía tener tiempo para verse un rato o hacía todo lo posible por estar a tu lado y ahora toma un sinfín de pretextos que notas a simple vista, tal vez deberías voltear a ver si vale la pena estar con una persona que no te quiere ver.

No hay demostraciones de afecto

Si ahora no hay besos ni caricias, y mucho menos abrazos, podrías estar viendo parte de lo que es el principio del final de un amor. Al principio hay contacto físico, pero si después de un rato no hay más, o se vuelven las caricias frías.

Dormir juntos ya no es lo mismo

Si esta demostración de amor ya no cumple su función, y ahora no quieres tener más que un simple apretón de manos o ni eso quieras tener y de igual forma pasa con la otra persona, puede que tengas que pensar dos veces en estar con tu pareja.

Ya no existen las demostraciones de afecto. Foto: Pinterest

No se toman de la mano

Cada vez, es más la distancia que uno del otro sienten, y es que si no hay ni muestras de amor o afecto a simple vista, ni en casa, ni en la calle, puede que debas reflexionar o poner atención y tomar de nuevo de la mano a esa persona, pero si no sientes más que un témpano de hielo en sus manos el amor se estaría acabando.

No le importa que estés a su lado

Puede que sientas que no eres una persona necesaria en esa relación cuando ni siquiera te toma en cuenta en reuniones familiares o con algunos de sus amigos, algunos eventos o tal vez en actividades cotidianas como ver películas, y no te busca para estar a su lado compartiendo algún momento, quizá debas pensarlo.

Los besos ya no son lo mismo

Esta es una de las más rotundas pruebas que quizá debas tomar en cuenta. Los besos, son el momento más íntimo de compartir algo que viene de ti. Y en un beso puedes sentir si el amor aún sigue o es solo una manera de poder evadir o tal vez ocultar que el amor ya se acabó.

Cada vez es más difícil dormir juntos. Foto: Pinterest

No te presta atención

El interés por ti se ha perdido, tal vez estés escuchando cada momento que te está dando el avión o piensas que sólo no te hace caso, y toma interés por tus actividades o cosas que le digas en una plática.

Si tienes dudas de cómo va el amor con tu pareja y piensas que se está acabando, estos momentos o detalles te pueden decir si está pasando, si tienes la mayoría de ellos, puede que esté en vísperas de finalizar.

Muchas de las veces, el que ya no exista amor sólo es una percepción distinta de algo que no está ocurriendo pero si lo sientes y lo notas de esa manera, es mejor que hablen para superarlo juntos, pero si no hay manera, lo dejen por la paz y continúen su camino solos.