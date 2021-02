10 posiciones sexuales que seguramente te harán llegar al orgasmo

Si necesita un recordatorio amable, aquí está: el sexo es mucho más que orgasmos. Se trata de la intimidad, las sensaciones y el calor que genera con la otra persona. ¡Es un viaje total!.

Además, cuando los datos muestran que menos del 20% de nosotros generalmente tenemos un orgasmo con la penetración; una razón aún más para poner menos presión nuestras relaciones sexuales: un clímax simplemente no es el final de todo.

¡Así que deja de sentir la presión cada vez que te acuestas con tu pareja! No solo no es realista, sino que podría dificultarle las cosas para llegar allí. Ya sabes, la misma ley natural en que presionarse por dormir no ayuda a conciliar el sueño.

En otras palabras: la primera regla de los orgasmos es no pensar en los orgasmos. O al menos intenta no hacerlo. Sin embargo, en La Verdad Noticias te traemos 10 posiciones sexuales que te ayudaran a llegar al orgasmo sin tener que pensar mucho.

Isla estruendosa

Isla estruendosa

Acuéstese, colocándose a horcajadas sobre una almohada con un vibrador de varita fuerte encima de ella (o debajo de ella, si necesita algo mucho más sutil).

Monta la almohada, inclinando las caderas hacia arriba para una penetración profunda simultánea desde atrás. Si eres un fanático, las vibraciones retumbantes de una varita más la penetración profunda podrían ser exactamente lo que necesitas.

El pene vibrante

El pene vibrante

Puede cambiar absolutamente el viejo misionero agregando un anillo vibrante para el pene. Si su pareja tiene un pene, lo mantendrá duro durante más tiempo y el zumbido adicional lo golpeará exactamente donde lo necesite. (Ese serías tú, clítoris).

La estimulación del clítoris incorporada puede cambiar completamente las reglas del juego para P-in-V.

Flying solo

Flying solo

Acuéstese de espaldas con las rodillas dobladas y extendidas y mueva las caderas hacia arriba, contrayendo los músculos pélvicos. Agregue estimulación del clítoris con un vibrador. Agregue la penetración del pene / correas / consoladores.

La idea detrás de la técnica de orgasmo Rock and Roll de Betty Dodson es entrenar su cuerpo hasta el orgasmo con una combinación de estimulación del clítoris, balanceo pélvico, contracciones de los músculos pélvicos y penetración vaginal.

Eso es mucho, así que apréndelo solo y luego pasa (si quieres) a la penetración con un compañero.

Perrito con poder

Perrito con poder

¿Penetración súper profunda más estimulación del clítoris de culo fuerte? Sí, por favor. Esta posición te da mucho espacio para usar cualquier juguete que quieras, sin importar cuán grande sea.

El poder adicional de una vibración significa que puede hacer lo menos posible y aún tener las mejores probabilidades de un orgasmo. Todo el espacio debajo de ti durante el perrito te permite usar juguetes que normalmente son difíciles de manejar.

La mesita candente

La mesita candente

¡Dale un buen uso a esa clase de yoga! Ponte a cuatro patas con tu pareja arrodillada detrás de ti y haz que se sumerja dentro de ti, agarrando tu trasero para mantener el equilibrio.

Este ángulo firme y apretado (más un poco de frotamiento o uso de vibrador en su clítoris) podría abrir un mundo orgásmico completamente nuevo.

Claro, esta no es la pose de sexo dominical perezoso más fácil, pero ese estímulo interno es candente. Además, hay algo muy primordial en hacer la acción desde atrás que saca al animal incluso con la pareja más apacible.

El final erótico

El final erótico

Sienta a tu amante en el suelo con las piernas estiradas cómodamente frente a él. Haga que se incline ligeramente hacia atrás, usando sus brazos para soportar su peso.

De espaldas a ellos y con las piernas a horcajadas sobre sus muslos, bájate sobre ellos. Mantenga las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Con las ingles rechinando juntas, apriete los músculos mientras hacen pequeñas rotaciones circulares con la pelvis.

Con usted en la cima, a veces, acertar internamente en el lugar correcto puede ser un poco complicado. Pero dales la espalda (¡en el buen sentido!) Y todo el paisaje cambia.

Esta posición te mantiene en control, pero también les permite besar tu cuello, acariciar la parte interna de los muslos y acariciar otras áreas erógenas de fácil acceso.

La cuchara sensual

La cuchara sensual

Toda pareja sabe hacer la cucharita: Acuéstate de costado con tu pareja detrás de ti. Mantén ambos torsos en esta postura de sueño y levanta la pierna superior. Pídale que mueva la parte inferior del cuerpo a una posición de medio arrodillado, entrando por detrás.

¡Esta pose de pasión te ofrece lo mejor de ambos mundos! El híbrido mitad perrito y mitad cuchara combina la intimidad acogedora de acostarse uno al lado del otro con el frotamiento y la penetración simultáneos.

No hay nada mejor que tenerlos abrazados mientras te llevan más alto. Recuérdeles con delicadeza que ambas manos están libres, guiándolas a acariciar sus curvas y estimular su clítoris.

Al borde del borde

Al borde del borde

Acuéstese boca arriba junto al borde de una piscina o muelle de modo que su trasero simplemente cuelgue sobre el borde sobre el agua.

Haga que su compañero se pare en el agua, frente a usted, luego levante las piernas y descanse sobre sus hombros mientras bajan o entran en usted.

Tu pareja tiene una vista frontal completa. Así que sube la apuesta óptica (y canaliza tu diosa sexual interior) acariciando tus senos y barriga, lo que les dará aún más atractivo visual.

Una ventaja: esto es perfecto para el sexo de vacaciones junto a la piscina (dado que dicha piscina es privada).

La mariposa de hierro

La mariposa de hierro

Ponte en cuclillas sobre tu compañero y enfréntalo con las rodillas bien abiertas. Con los pies plantados en el suelo, ruede y empuje las caderas.

Puede alternar entre presionar las rodillas con fuerza para lograr un ajuste más firme y luego abrirlas ampliamente para que su pareja pueda frotar su clítoris.

La postura se siente súper primaria y poderosa, además de que obtendrás estimulación dual interna y externa a tu propio maldito ritmo. Haga que su pareja intente lubricar dos dedos y deslizarlos a lo largo de cada lado de su clítoris con cada empuje.

c.a.t. woman

c.a.t. woman

Si está decidido a intentar que suceda con la penetración, pruebe la técnica de alineación coital (CAT) para obtener la máxima estimulación del clítoris.

Su compañero se acuesta encima, deslizándose más hacia su cabeza y en lugar de empujar, se deslizan y frotan el uno contra el otro.

Si tiene un pene / correa, inserte solo la punta para que pueda deslizarse contra su eje y hueso púbico. (Si vas de vulva a vulva, eres GTG).

La fricción adicional de alinearse, coitalmente, significa más estimulación del clítoris para ti, también conocido como aumentar tus probabilidades de orgasmo al máximo.

