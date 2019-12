10 cosas para hacer en Navidad si no celebras, pero aún te sientes festivo

Hay quienes no celebran la Navidad y se quedan en casa buscando qué hacer o de qué manera pasar el rato. Pero en ese momento puede que todos estén celebrando y parecen ser pocas las opciones de entretenimiento; las tiendas están cerradas, los amigos están ocupados brindando con sus familias y los canales de televisión repiten una y otra vez los mismos episodios. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse; existen muchas otras alternativas de cosas para hacer en Navidad en caso de no celebrar y aun así conservar un espíritu festivo. A continuación, te dejamos algunas opciones.

1- Postúlate como voluntario

Tal vez tú no celebres la Navidad, pero hay quienes sí lo hacen y con mucha ilusión. Como tú no estarás entrando en gastos, puedes considerar a aquellos que sí celebran las fiestas y postularte como voluntario para juntar donaciones de juguetes o regalos para niños cuyos padres no pueden comprarles sus obsequios navideños.

2 - Recolecta alimentos

Semanas previas a Navidad e incluso el mismo día, puedes planificar un banco de donaciones de alimentos enlatados o no perecederos para donarlos a personas que los necesiten. Se trata de una hermosa alternativa para hacer el bien y de darle un sentido más humano y solidario a la tradicional Navidad.

3 - Patina sobre hielo

Puedes pasar una Navidad distinta realizando otras actividades que te sean de mayor diversión. Una de ellas puede ser concurrir a una pista de patinaje sobre hielo, la cual parece una actividad súper navideña más allá de lo religioso y lo tradicional de la fiesta.

4 - Juega en casinos online

Si eres de los que te gusta quedarte en casa, jugar a un casino en línea puede ser una gran alternativa. Los juegos de apuestas son realmente divertidos y emocionantes, y recibir una recompensa de dinero se asemeja bastante a recibir un regalo de Navidad.

5 - Pide la comida que más te guste

Puede ser comida china o la que más sea de tu agrado. Aunque no celebres la Navidad, siempre es una buena oportunidad para comer tus delicias favoritas. Incluso puedes cocinar tu mismo, lo cual aparece como otra alternativa para pasar el rato.

6 - Viaja a algún sitio diferente

Para que no todas las navidades sean iguales y aburridas, puedes pensar en entablar un viaje a algún sitio desconocido. Más emocionante será si es un destino de bajas temperaturas y de nieve, para sumergirte en un ambiente totalmente navideño.

7 - Una cena con amigos

Que no celebres la Navidad, no quiere decir que no puedas celebrar otro evento o realizar una fiesta “porque sí”. Por lo tanto, puedes organizar tu propia cena con tus amigos que tampoco celebren la Navidad, y otorgarle un nuevo sentido a su festejo.

8 - Maratón de series y películas

Una maratón de series y películas en plena Navidad es una gran opción, ya que la mayoría de la gente estará ocupada en otra cosa y nadie estará dispuesto a molestarte.

9 - Consíguete un buen libro

Una novela policial, romántica o un clásico de todos los tiempos pueden acompañarte la próxima Navidad si no quieres celebrarla junto a muchas personas.

10 - Sale a bailar con tus amigos

Tal vez no quieras celebrar la Navidad, pero tampoco quieres quedarte encerrado en casa. En este caso puedes buscar algún sitio nocturno que más te de gusto y salir a divertirte con tus amigos durante toda la noche.