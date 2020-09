10 actividades que te exponen al COVID-19, de menor a mayor riesgo

Estos son los niveles de riesgo de infección de covid-19. Foto: wdr

Estos niveles de actividades riesgosas se basan de acuerdo a pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y una experta en enfermedades infecciosas: la Dra. Sandra Kesh. Las siguientes actividades están catalogadas en orden ascendente, de menor a mayor riesgo, de acuerdo a la posibilidad de que se pueda infectar del coronavirus.

Actividades de riesgo por contagiarse de COVID-19

Viaje aéreo

Nivel de riesgo: alto

Por qué es arriesgado:

A menos que sea muy necesario, se deben evitar los viajes en avión, hasta que exista una vacuna o tratamiento contra el virus. Según Kesh, es una de las exposiciones más riesgosas que pueda existir por el momento.

Cómo reducir el riesgo:

Si necesita volar, debe usar una mascarilla en todo momento. Reserve un vuelo que esté menos concurrido, incluso si tiene que ir a una hora que no sea la ideal. Consulte con las aerolíneas para hacer comparaciones sobre cómo están tomando los niveles de seguridad así como desinfección acerca del virus.

Ir a un bar

Nivel de riesgo: alto

Por qué es arriesgado:

Sabemos que cada fin de semana es tentador tomar una copa con los amigos. Para Kesh, los bares se consideran de alto riesgo para contraer el virus ya que se suscitan una serie de problemas como el beber, que le deshinibe y es más probable que las personas que lo rodean no guarden distanciamiento social.

Cómo reducir el riesgo:

En este caso, evitar totalmente los bares, es la mejor forma de reducir el riesgo. Por ahora, lo mejor es beber en casa o al aire libre.

Recibiendo un corte de pelo

Nivel de riesgo: alto

Por qué es arriesgado:

Puede parecer bastante inofensivo, pero cortarse el cabello puede ponerlo en riesgo de infección. Ya que se requiere que esté muy cerca de un estilista que puede o no ser portador del virus durante períodos prolongados de tiempo.

Cómo reducir el riesgo:

Kesh comenta que el salón no debe estar abarrotado, debe estar bien ventilado y deben mantener las puertas y ventanas abiertas. Muchos salones también están limitando la cantidad de clientes que pueden estar en el salón a la vez y algunos exigen que todos los estilistas y clientes usen máscaras, lo cual es importante para garantizar la seguridad.

Comer dentro de un restaurante

Nivel de riesgo: medio a alto

Por qué es arriesgado:

Comer adentro en un restaurante puede ser arriesgado por diferentes razones. Primero, estar dentro y alrededor de otras personas pone en riesgo de exposición a personas portadoras del virus. Si está al aire libre, es mucho más probable que cualquier cosa en el aire se disperse más rápido, lo que significa que hay menos posibilidades de que inhale partículas de aire infectadas.

Cómo reducir el riesgo:

Tu mejor opción es optar por la comida para llevar y comer en casa. La siguiente mejor opción es cenar al aire libre. Ya sea que cene adentro o afuera, debe asegurarse de que el área no esté abarrotada.

Ver amigos adentro

Nivel de riesgo: medio a alto

Por qué es arriesgado:

Reunirse con amigos en el interior de una casa, depende nuevamente de la cantidad de personas, qué tan bien los conoce y la cantidad de exposición que han tenido antes de entrar en contacto usted. Si usted tiene un círculo de amigos que sabe que son responsables del distanciamiento social y evitas salir y estar en grupos, entonces estás más seguro que si invitas a tu amigo que fue a un bar el fin de semana pasado.

Cómo reducir el riesgo:

Si tiene amigos en su casa, asegúrese de pedirles a todos que usen una máscara y limite el número de personas para que puedan permanecer adecuadamente separados. Además, sea muy selectivo acerca de a quién invitar; ahora no es el momento de invitar a personas que realmente no conoce o en las que no confía.

Ir a un gimnasio

Nivel de riesgo: medio

Por qué es arriesgado:

Los gimnasios han sido algunos de los primeros negocios en reabrir en algunas áreas después de los cierres iniciales de covid-19, pero no son necesariamente el lugar más seguro para ir. La seguridad, depende en gran medida de qué tan grande sea el gimnasio, qué tan lleno esté y qué tan bien pueda distanciarse de los demás.

Cómo reducir el riesgo:

Kesh recomienda asegurarse de que el gimnasio no esté lleno de gente cuando vaya. Puede llamar de antemano y ver si están limitando a las personas en el gimnasio o preguntar qué tan lleno está antes de ir. También recomienda verificar que el gimnasio tenga buen aire acondicionado y que esté tomando otras medidas para garantizar un buen flujo de aire y seguridad.

Compras de comestibles

Nivel de riesgo: medio a bajo, según el entorno

Por qué es arriesgado:

Según Kesh, lo más importante a tener en cuenta al hacer la compra en el súper qué tan llena está la tienda. Es mejor elegir una tienda que limite la capacidad y donde sepa que se sentirá más seguro. Cuanto más frecuentemente tenga que pararse cerca de alguien, ya sea que esté en la fila o mientras selecciona su comida, más riesgo tiene de estar expuesto.

Cómo reducir el riesgo:

Elija tiendas menos concurridas y vaya fuera del horario laboral, como un martes por la noche a las 7 p.m. o un sábado por la mañana, carritos de la compra después de cada uso, o tomar otras medidas para fomentar el distanciamiento social, como marcar distancias de seis pies en el piso en filas.

Comer fuera

Nivel de riesgo: bajo a medio

Por qué es arriesgado:

Comer al aire libre, si eres capaz de socializar correctamente y evitar las áreas concurridas, es mucho menos riesgoso que comer adentro. La principal preocupación de comer al aire libre es que usted y los demás tendrán que quitarse las máscaras para comer y aún tendrá que estar en contacto con los meseros o los meseros.

Cómo reducir el riesgo:

Asegúrese de sentarse en mesas que estén bien separadas. Algunas áreas de comedor al aire libre tienen divisores de plexiglás o plástico entre las mesas, lo que es aún mejor. Comprueba que el restaurante al que vayas esté priorizando el saneamiento, la higiene de los empleados y que todo el personal lleve máscaras. Debe usar su propia mascarilla tanto como sea posible, especialmente cuando hable o esté esperando su comida.

Ver amigos afuera

Nivel de riesgo: bajo a moderado

Por qué es arriesgado:

Si va a socializar, reunirse con amigos al aire libre es la mejor manera de hacerlo. Especialmente en un entorno más controlado como su propio patio trasero. De esta manera, puede limitar la cantidad de personas que hay y con quién entra en contacto. La excepción que podría hacer que esto sea arriesgado es si hay mucha gente aglomerada, especialmente si hay personas que realmente no conoce.

Cómo reducir el riesgo:

Al igual que si tiene amigos en el interior del lugar, limite el número de personas para que pueda distanciarse socialmente de manera adecuada. Aún debe usar máscaras mientras está afuera y alentar a las personas a que practiquen una higiene de manos adecuada haciéndoles saber dónde está un fregadero y proporcionándoles desinfectante de manos.

Ir a un parque

Nivel de riesgo: bajo

Por qué es arriesgado:

Ir a un parque es una actividad de menor riesgo ya que es al aire libre e idealmente, tiene más espacio entre usted y los demás. Pero si el parque está lleno de gente y la gente no lleva mascarillas o no se aleja socialmente, el nivel de riesgo aumenta. También puede encontrarse con muchas personas en el camino hacia y desde el parque, lo que debe tener en cuenta.

Cómo reducir el riesgo:

Kesh comenta que en cuanto a los parques como entornos de bajo riesgo siempre lleve mascarillas y siga la regla del distanciamiento social. Algunos parques de la ciudad que tienen pintura en el césped para ayudar a distanciar a las personas, pero deben seguir esas reglas.