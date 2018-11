Ten fe y alcanza tus sueños

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO Dream Big, Juan de Lascurain en su primera colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla del ingrediente primordial para lograr los sueños: La fe.

He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en mi vida; desde crecer en una familia donde mi papá siempre me inculcó el deporte y con una mamá que me enseño a encontrar el propósito para mi vida. Cuando creía que ya había descubierto todos mis talentos, descubrí otros mas y decidí emprender en una aventura que no tenía idea hasta donde me iba a llevar. Algo que siempre ha estado presente han sido los obstáculos.

En diferentes formas y circunstancias. Siempre tratando de detenerte para no seguir adelante. Las personas alrededor nuestro casi siempre nos enseñan a que estudiemos, nos preparemos, que trabajemos, que seamos buenas personas pero muy pocas veces nos hablan de tener Fé. No de una manera religiosa, porque la Fe no tiene nada que ver con la religión.

La Fé es lo único que me ha ayudado a sobrepasar todos los obstáculos que se me han presentado. Si el creer en Dios, pero también el creer en mi mismo, en mis talentos y en mi propósito. Te invito a que uses tu Fé para sobrepasar los obstáculos en tu camino y para que tus sueños se hagan realidad.