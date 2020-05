Scarlett Johansson y sus ejercicios para marcar los glúteos y las piernas

Seguramente en algún punto de tu vida fuiste a un gimnasio y en éste el entrenador te preguntó sobre qué es lo que querías trabajar, normalmente la mayoría de las mujeres lo que desean tonificar son los glúteos y las piernas. Por ello si estás buscando marcar esta zona del cuerpo aquí te daremos algunos ejercicios que realiza Scarlett Johansson para fortalecer.

Ejercicios para marcar glúteos y piernas

Así es, normalmente las féminas coinciden en este aspecto, en donde las piernas y los glúteos son una de las partes del cuerpo que desean que estén a la perfección, si éste es tu caso sin duda alguna los siguientes ejercicios que realiza Scarlett Johansson serán tus grandes aliados; así que comencemos porque son fenomenales.

Un punto muy importante que ha dado a conocer la famosa actriz es que ella no es tan fan de las dietas estrictas o de un régimen súper exagerado de ejercicios, sin embargo esto no quiere decir que no cuide su cuerpo en sus vacaciones entre una afirmación y otra

Sentadillas

Sin duda alguna uno de los grandes ejercicios para marcar glúteos y tonificar las piernas son las famosas sentadillas. En este caso puedes iniciar con 3 series de 15, de estas intenta mantenerte de 40 a 45 segundos en cada una: al bajar ten en cuenta que el abdomen tiene que estar hacia adentro y que tu cadera esté a la altura de las rodillas.

TE PUEDE INTERESAR: Ejercicios: Marca glúteos, abdomen y piernas en esta cuarentena

Scarlett Johansson y sus ejercicios para marcar los glúteos y las piernas. (Foto cortesía Women's Health)

Plancha de tres puntos

Este se suele aplicar en yoga y en diversos entrenamientos, hay que recordar que Scarlett Johansson es amante de esta disciplina. Este es como una plancha solo que en este vas a levantar una pierna a la altura de la cadera, intenta conservar esa posición durante treinta segundos; de este haz 40 repeticiones, 20 en cada pierna.