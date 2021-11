Cuando una persona muere ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo; sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Por ello te compartimos el rosario para difuntos de domingo.

El Santo Rosario por los difuntos se reza para pedir la intercesión de la Virgen María por una persona fallecida.

El Santo Rosario completo para difuntos lleva prácticamente la misma estructura que el que se reza comúnmente. La diferencia radica sólo en que se le agregan algunas jaculatorias particulares y hay una pequeña variación en la Letanía.

¿Qué significa el rosario para difuntos?

Rezar el Rosario ayuda a los difuntos a ganar indulgencias

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, nuestra oración del Rosario por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor.

Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna.

¿Cómo se reza el rosario para difuntos de domingo completo?

Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. A estas oraciones se les llama sufragios y el mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los difuntos.

Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el Credo por las intenciones del Papa Francisco entre el 1 y el 8 de noviembre, “podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados”.

Nos persignamos:

Por la señal de la santa cruz,

de nuestros enemigos,

líbranos, Señor, Dios nuestro.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Decimos el Yo Pecador:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.

Decimos el Gloria:

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Primer Misterio Glorioso: La Resurrección del Hijo de Dios

Meditación: «El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha Resucitado”» (Lc 24, 1-6).

Rezar:

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias:

1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por Tu Pasión dolorosa.

2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.

3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Así sea.

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al Cielo

Meditación: «El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al Cielo y se sentó a la derecha de Dios» (Mc 16, 19).

Rezar:

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias:

1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por Tu Pasión dolorosa.

2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.

3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Así sea.

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo

Meditación: «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).

Rezar:

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias:

1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por Tu Pasión dolorosa.

2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.

3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Así sea.

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al Cielo

Meditación: «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1, 48-49).

Rezar:

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias:

1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por Tu Pasión dolorosa.

2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.

3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Así sea.

Quinto Misterio Glorioso: La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado

Meditación: «Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre Su cabeza» .

Rezar:

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Jaculatorias:

1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por Tu Pasión dolorosa.

2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua.

3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Así sea.

Oraciones finales

Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original.

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Letanía

Oración final

Te rogamos nos concedas,

Señor Dios nuestro,

gozar de continua salud de alma y cuerpo,

y por la gloriosa intercesión

de la bienaventurada siempre Virgen María,

vernos libres de las tristezas de la vida presente

y disfrutar de las alegrías eternas.

Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

¿Quién debe levantar la cruz de un difunto?

Hay un ritual para levantar la Cruz de un difunto

De acuerdo con la Iglesia Católica, el novenario es el conjunto de ceremonias y ritos fúnebres que se hacen en honor al difunto, para hacer la despedida o el adiós, antes de la despedida definitiva. Los actos del novenario tienen una duración de, como su nombre lo indica, nueve noches y días, contados a partir de qué muere la persona.

Se reza una novena para encomendar el alma y si es una mujer la persona fallecida, una niña de entre seis y 12 años es la encargada de levantar la cruz, si es un hombre, lo debe hacer un niño de similar edad.

Ahora conoces como orar el rosario para difuntos de domingo, y así ayudar a tus familiares y amigos fallecidos a alcanzar indulgencias.

