Remedios caseros para la caspa

Si padeces caspa, por ningún motivo te debes de sentir mal pues el 50% de la población ha llegado a tener esta afección alguna vez en su vida, sin embargo, eso no significa que no puedas o debas de tratarla pues al final del día es una dermatitis, pero no te preocupes porque en La Verdad Noticias te traemos los mejores remedios caseros.

Es importante deshacernos de la caspa pues independientemente de lo antiestético que se puedan ver las pequeñas escamas blancas en el cuero cabelludo, trae consigo picazón.

Para el primer remedio casero que queremos recomendarte tendrás que utilizar una aspirina, pero no te la vayas a tomar sino que deberás de triturar 2 de estas pastillas y agregar el polvo que te quede a 2 cucharadas de tu shampoo normal y mezclarlo muy bien, una vez que ya tengas tu shampoo mejorado, procede a lavarte el pelo y déjalo actuar por 5 minutos, ahora retíralo cuidadosamente con abundante agua.

Otro remedio casero que puedes utilizar es un preparado de shampoo suave o de bebé, con limón y aceite de coco extra virgen. Agrégale las gotas de un limón a tu shampoo, si tu aceite de coco es tipo crema, derrite la cantidad de una cucharada en un horno de microondas y luego viértela en el mismo traste, luego de mezclar muy bien los 3 ingredientes y ya tendrás tu tónico para el cabello.

Remedios caseros para la caspa

Remedios caseros para la caspa grasa

Remedios caseros para la caspa grasa

La diferencia entre la caspa seca y la caspa grasa radica en que la primera es más pequeña y blanca, como si fueran copos de nieve, pero la segunda es más severa pues puede producir escamas un poco más grandes y amarillas. Para tratar la caspa prepara una infusión en 200 mililitros con la cáscara de un limón, luego añádele el jugo del limón y aplícalo con un pincel en las zonas de tu cuello cabelludo donde te ha salido caspa, evidentemente luego tendrás que enjuagarte el pelo con agua simple.

Te puede interesar: 5 remedios caseros científicamente comprobados

Remedios caseros para la caspa seca

Remedios caseros para la caspa seca

La caspa seca es la más fácil de combatir, solo aplica vinagre blanco, aloe vera o alguno de los otros remedios caseros que te hemos recomendado.

Remedios caseros para la caspa y caída del cabello

Remedios caseros para la caspa y caída del cabello

Existe el rumor de que el jabón zote elimina la caspa y ayuda a prevenir la caída del cabello, ¿Esto es cierto? A pesar de que su uso no es recomendado para ello sino para ropa, los internautas que han utilizado este producto aseguran que sí combate la caspa pero no la caída del cabello, en su lugar puedes lavarte el cabello con té verde.

¿Conoces algún otro remedio casero para eliminar la caspa del cuero cabelludo?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram