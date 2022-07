Remedios caseros para el dolor de cabeza

Son varios los motivos por los que una persona puede padecer dolor de cabeza y este padecimiento no necesariamente tiene que estar vinculado a una enfermedad, simplemente se trata de un síntoma que nos avisa que algo no está bien con nuestro cuerpo, es por ello que te presentaremos los mejores remedios caseros para aliviar este malestar.

Un ser humano puede tener dolor de cabeza por no dormir, por necesitar lentes y no usarlos o usar una medida que no le corresponde, por exponerse a ruidos muy fuertes, por dejar que el sol le de en la frente por un tiempo prolongado, etc.

Remedios caseros para el dolor de cabeza con plantas medicinales

Algunas de las plantas medicinales que puedes tener en tu casa y te pueden ayudar a aliviar tus dolores de cabeza son:

La lavanda.

La manzanilla.

La menta.

Primero, puedes utilizar unas gotitas de lavanda con aceite de oliva para masajear tu sien, dos infusiones de manzanilla al día te entregarán sus propiedades sedantes y en cuanto a la menta, tiene un efecto anagésico que podrás consumir en una infusión o agregando unas gotas de su esencia en un paño humedecido con agua fría, el cual te llevarás a la frente durante varios minutos.

¿Cómo aliviar el dolor de cabeza en 5 minutos?

El remedio más accesible para todos es la utilización de una compresa fría o congelada en la cabeza y el cuello, ésto con el fin de disminuir la inflamación de los vasos sanguíneos; el té de jengibre también contiene propiedades que te ayudarán a combatir las punzadas en la cabeza.

La Verdad Noticias te informa que, si además de sentir dolor de cabeza te sientes agotado, no debes dudar en dormir y descansar para reponer tus energías e independientemente de la hora en la que lo necesites, procura que las luces estén apagadas. Si las molestias persisten, acude de inmediato con tu médico de confianza.

Remedios caseros para el dolor de cabeza en niños

A los más pequeños de la casa hay que cuidarlos con atención y lo más recomendable es dejarlos descansar en una habitación oscura, aplicarles en la cabeza paños humedecidos con agua fría y si está a tu alcance, usa un analgésico.

