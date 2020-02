París Fashion Week 2020: Colección Dior llena un ambiente de los 70´s

Paris Fashion Week 2020: Colección Dior llena un ambiente de los 70´s. (Foto cortesía MSN)

En lo que va de este mes de febrero hemos presenciado grandes semanas de la moda, y un claro ejemplo de esto es con la última pasarela que dará por finalizada esta edición Otoño- Invierno es el gran evento París Fashion Week 2020, el cual tiene muy poco que inició pero ha sido lo suficiente para saber que es una Semana de la Moda de París que promete grandes outfits.

Dior en la Semana de la Moda de París 2020

Así es, solo basta con observar lo que ocurrió con las grandes prendas Dior que lucieron en la pasarela en el París Fashion Week 2020, puesto que pudimos observar una gran colección que rompió con los estereotipos patriarcales, característica de la que habló la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, quien se inspiró en los años que vivió en el taller de costura de su madre; información Milenio.

Cabe mencionar que en la presentación de la colección se dieron a conocer algunas de las ideas de la italiana Carla Lonzi, en donde la palabra “consent” (consentimiento) estuvo muy presente en todo el desfile en el que se respiró un ambiente de los 70´s.

TE PUEDE INTERESAR: Sehun de EXO enamoró a París en la Semana de la Moda Masculina 2020

Entre las frases se pudieron apreciar las siguientes: "Partiarchy kills love" ("El patriarcado mata al amor"), "Patriarchy=CO2", "When women strike, the world stops" ("Cuando los mujeres hacen huelga, el mundo se paraliza") o "We are all clitoridian women" ("Todas somos mujeres clitoridianas").

Paris Fashion Week 2020: Colección Dior llena un ambiente de los 70´s. (Foto cortesía Milenio)

Directora creativa de Dior en París Fashion Week 2020

Ante la colección que se presentó en París Fashion Week 2020, la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, explicó que es una colección muy personal. Te das cuenta de que todas tus referencias se forman durante la adolescencia. Lo que me influyó en primer lugar fue la liberación de la mujer, que comenzó a afirmar su especificidad, su capacidad a ser no solo madre, esposa, hija, sino una personalidad con múltiples aspecto".

Paris Fashion Week 2020: Colección Dior llena un ambiente de los 70´s. (Foto cortesía Milenio)

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.