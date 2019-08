Paloma Sánchez-Garnica sorprende de nuevo, ahora con “La sospecha de Sofía”

En abril de 1968, Daniel, esposo de Sofía, a quien lo une un matrimonio feliz, aunque rutinario y aburrido, recibe una carta anónima en el bufete donde labora, en la que le cuentan que su vida no es como la supone, ya que Sagrario no es su madre biológica. La revelación es confirmada por Romualdo, su padre, quien le recomienda dejar las cosas como están porque remover el pasado no le traerá nada bueno.

En La sospecha de Sofía, publicada por el sello Editorial Planeta, la autora española Paloma Sánchez-Garnica regresa con una nueva gran novela ubicada en el Madrid de finales de la dictadura franquista, en la Alemania del Muro de Berlín y su caída, y el París de la Primavera del 68.

Con “La sonata del silencio” (Planeta, 2014), Paloma Sánchez-Garnica logró su consagración entre la crítica y los lectores como una escritora de gran personalidad literaria.

Esas tres ciudades serán fundamentales en la historia que transforma por completo la hasta entonces apacible vida de Sofía y Daniel, también impactada por la llegada de Klaus, el tercer protagonista cuya presencia y propósitos ocultos son más que un sismo para el matrimonio que tiene dos hijas pequeñas y que hasta ese momento habían sobrellevado bien la vida en común, pese a provenir de familias con ideas políticas muy diferentes.

Las nuevas condiciones, sin embargo, son también una oportunidad al espíritu investigador de Sofía, quien hizo estudios de Química y accedió a permanecer en casa al cuidado de su familia, para acatar las costumbres de la época, pero que se sabe con habilidades para descubrir lo que deba hallar aun cuando signifique cambiar su vida radicalmente.

Con Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido (Planeta), de la que se publicaron cinco ediciones y que se ha traducido para todos los países de habla anglosajona, obtuvo el Premio de Novela Fernando Lara 2016.

“Hacía un par de horas que Monique y Sofía habían salido por quinto día consecutivo a la búsqueda del esposo desaparecido. Cada día que pasaba sin obtener una sola noticia sobre el paradero de Daniel Sandoval le parecía más extraña la desaparición de un hombre feliz en apariencia como padre y como esposo, en un entorno grato y sin problemas graves conocidos. Lo había hablado con su hija Monique y temían que se tratase de una huida voluntaria, una de esas decisiones drásticas que aquellos que parecen más equilibrados toman de vez en cuando”.

Pero la decisión de esta historia que resulta una combinación entre el thriller y la novela negra podría no ser algo personal, sino que diversas agencias de espionaje quizá podrían tener mucho que decir.

Ricardo D. Pat