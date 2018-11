Influencers hacen brillar a varias firmas de joyas

Para lograr un look perfecto hay que tener en cuenta todos los detalles, incluso los accesorios. Las joyas son las encargadas de hacer resaltar cualquier estilismo, así las influencers de nuestro país los hacen resaltar y saben bien cómo hacerlo.

Ahora te traemos varias marcas que diseñan estos accesorios exclusivos para acompañar tu día a día sin necesidad de recargar tu look. Sin duda son las joyas minimalistas que querrás tener, no solo porque su diseño te hará sentir amor a primera vista, sino también porque su precio te permitirá obtenerlas. Ahora sí, Hablamos de marcas que llenan las redes sociales dándole un toque más especial a cada outfit y si aún no las conoces te aseguramos que te van a encantar. Nos referimos a Maria Pascual, Lavani Jewels, P D Paola, CINCO y Adornmonde, estas marcar se han dado a conocer por medio de las redes sociales y que han logrado incluirse en la lista de los must have para combinar con una extensa variedad de ropa de moda.

Maria Pascual, esta se posiciona en el primer lugar en accesorios.

La primera de las marcas es; Maria Pascual, esta se posiciona en el primer lugar. Esta es una marca española de bisutería la cual encontró su sitio el mundo de la moda y ha logrado conseguir que sus diseños, como su colección de collares, se conviertan como aquel reloj de mano que nunca te quitas o bien, en tu labial favorito. Tanto ha encantado que Influencers como Dulceida, Laura Escanes, Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano sean capaces de combinarlas con una amplia variedad de looks para distintos días y lo mejor, que es que les sigan gustando tanto como el primer día. Todo esto al grado que se ha convertido ya en una tendencia.

Accesorios casuales que hacen resaltar cualquier prenda.

Así mismo llega Lavani Jewels, quien se ha situado en ser una de las primeras elecciones entra las mujeres al momento de pensar en cualquier evento, desde una reunión muy sencilla hasta una fiesta tan elegante o bien, una boda. Dicha marca ofrece la gran posibilidad de dar un toque de elegancia y a cualquier vestuario debido a sus diseños tan cuidados. Gracias a su variedad de modelos, los pendientes se han convertido en la joya de la corona de esta marca, amada por muchas.

P D Paola podría definirse como los accesorios que brillan con luz propia. La marca está creciendo muy rápido gracias a las redes sociales. Sus diseños minimalistas bañados en oro se vuelven ideales para combinarse entre sí.

Las redes sociales han dado impulso a toda este tipo de joyería.

Mientras tanto, Adornmonde quien es minimalismo puro, con detalles enfocados en una elegancia única, mientras que la firma CINCO es caracterizada por su aire vintage en cada uno de sus diseños.