Frida Kahlo y sus mejores lecciones de vida para empoderarte como mujer

Al hablar de Frida Kahlo estamos haciendo referencia a la fortaleza y la fragilidad en una misma persona, una mujer que venció sus propios temores para dejar las mejores lecciones de vida que pueden empoderar a una mujer.

Esta mujer; fue, sigue siendo y seguirá encabezando la lista de las pintoras mexicanas más influyentes de la historia mundial. Por ello es que actualmente, Frida Kahlo hoy día es un ícono de la liberación femenina, debido que a pesar de las malas circunstancias que pasó a lo largo de su vida, ella tuvo la fortaleza para realizar su mayor sueño en la vida: el ser pintora.

Así que te dejamos las más celebres frases que te ayudarán a fortalecer tu espíritu, tu vida, tu esencia, para que al igual que Frida Kahlo te llenes de fuerza, energía y garra para cumplir todos tus objetivos, sueños y promesas.

1. "Todo puede tener belleza, incluso lo más horrible".

2. "Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda".

3. "Y tú bien sabes que el atractivo sexual en las mujeres se acaba voladamente, y después no les queda más lo que tengan en su cabezota para poderse defender en esta cochina vida del carajo".

Icono de inspiración para la mujer de hoy.

4. "¡Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? Tinta, sangre, olor… ¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?".

5. "Donde no puedas amar, no te demores".

6. "Sigo mal y seguiré peor, pero voy aprendiendo a estar sola y eso ya es una ventaja y un pequeño triunfo".

7. " Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las estrelladísimas".

Aprendió a no rendirse tan facilmente.

8. "Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras".

9. "Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior".

10. "Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre".

La verdadera fuerza que te impulsará serás tú misma.

Jamás pienses que eres débil, que eres fea, que no sirves y mucho menos… que no eres capaz, ten presente que si esta mujer aún en su condición de enfermedad y en cama, no se detuvo en ningún momento en compadecerte de sí misma, sino sacó fuerzas de sus miedos, inseguridades y debilidades para volverse la magistral mujer que hoy el mundo reconoce.