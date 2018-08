Apasionarse por lo que una hace o "FLUIR"

Te puede interesar

–Controla tu atención: Enfócate en aquello que pides y hacés. Controlar tu conciencia quiere decir controlar la calidad de tu experiencia.–Abrete a experiencias diferentes: Déjate llevar por tu curiosidad y trata siempre de aprender cosas nuevas.–Aprendé con qué fluyes: Observate a ti misma, explora, recuerda con qué te has sentido absorta y llena de energía. Identificá lo que te hace fluir y multiplicá la experiencia.–Transforma las tareas rutinarias: Hay obligaciones diarias que no podemos evitar hacer, pero sí podemos transformarlas en algo más significativo y estimulante (escribir o dibujar mientras esperamos, inventar historias mientras hacemos una cola, respirar, hacer listas mentales de cosas divertidas que queremos hacer).–Conversá: Compartir ideas con otras personas es una experiencia sencilla de fluidez.–Analizá cómo ves tu trabajo: ¿Piensás que tienes un empleo (trabajas por dinero), una carrera (algo que te brinda oportunidades o ambiciones de promoción) o lo ves como una vocación (lo que haces te resulta satisfactorio, socialmente útil y no trabajás por la compensación económica ni por la promoción, sino porque quieres)?¿Y a ti qué es lo que te hace fluir?