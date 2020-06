4 peinados fáciles y bonitos para niñas ¡Los adorarás! (Foto cortesía Tu Cameo)

Una de las cosas que debemos cuidar mucho en nuestra imagen y por ende la de nuestra pequeña, es el cabello, que este no se encuentre sin vida y mucho menos desarreglado puesto que esto puede restar puntos a nuestra persona. Por ello para que tu pequeña luzca a la perfección te daremos algunos peinados que son my fáciles y bonitos para niñas.

Peinados bonitos para niñas

Así es, seguramente en algún momento te ocurrió que ya no pudiste peinar a tu hija puesto que las ideas que te dieron eran difíciles, pero calma, como dicen, en esta vida todo, o casi todo, tiene solución: Estos peinados son fáciles y bonitos, así que comencemos porque seguramente estos le fascinarán.

Moñitos

Una de las grandes ideas que no pueden faltar en lista de los peinados que son fáciles y bonitos, son estos inigualables chongos o mejor conocidos como moños; lo mejor de todo es que es muy fresco y será de gran ayuda para este verano 2020.

Coletas con ligas

Si tu pequeña adora los peinados que llevan las famosas ligas de colores, sin duda alguna esta opción le fascinará, más si le encantan las colitas; en este pueden jugar con los colores o ponerlas de uno solo.

Suelto con pequeñas trenzas

Por otro lado si se caracteriza por usar trenzas y nunca pierde la oportunidad de llevarlas, este look es para ella; este es ideal para quienes prefieren los peinados con cabello suelto.

Coletas con trenzas

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, está lleno de creatividad, esta opción es estupenda para practicar algún deporte u otra actividad que conlleve mucho movimiento; sin dua alguna será de gran ayuda para que tu hija no se detenga a causa de algún desperfecto (se le cayó la liga, la coleta se empezó a caer, etc).