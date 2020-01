SPOILER: Así termina la segunda temporada de You en Netflix

La serie You causó controversia desde su estreno debido a que muchas personas romantizaron el papel de Joe (Penn Badgley) a pesar que en la serie es un asesino sin piedad. Incluso el actor dijo en algunas entrevistas que pedía al público no ver a Joe con ojos de amor pues realmente lo que hace su personaje es algo enfermo y malo.

Comienza el Spoiler

En la segunda temporada, Joe se cambia el nombre por Will para poder comenzar de cero y tener una nueva vida tras haber asesinado a Beck. A pesar que al principio Joe dice que no quiere volver a enamorarse y no buscara a nadie para volver a empezar una relación sentimental.

Pero de pronto se encuentra en un supermercado con Love, una hermosa castaña que le roba el corazón y con quien comienza un amorío. Love y Joe cada vez tienen una relación más seria e incluso conoce a sus nuevos suegros y al hermano de Love.

Este último comienza a salir con una hermosa mujer que resulta ser Candace, la ex de Joe, quien lo había amenazado con destrozarle la vida tras haberla enterrado viva y dejado en medio del bosque.

A pesar que Candace intenta que Joe no ataque de nuevo a otra mujer, ella termina muerta en manos de nada más y nada menos que Love. Quien resulta no ser una blanca palomita y estar igual de dañada que Joe.

Love viene de una familia millonaria por lo que se le hace fácil tapar los asesinatos que cometieron entre Joe y ella y volver a empezar lejos del drama en un suburbio fino. Además Love confiesa estar embarazada de Joe, y este decide ser un buen padre junto a Love.

A pesar que todo parece que Joe porfin es feliz al lado de una mujer que lo entiende, al final de la serie vemos que el hombre psicopata le pone el ojo a su vecina y ahí termina You, segunda temporada.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana