William Levy: solamente anda con Elizabeth Gutiérrez por sus hijos ¡No la ama!

William Levy y Elizabeth Gutiérrez su actual pareja, parece que pasan por un mal momento en su relación, pues de acuerdo con el medio Tvnotas, una fuente cercana a la pareja fue entrevistada, y aseguró que el actor cubano solo permanece en una relación por sus hijos.

William Levy de 39 años de edad y su esposa de 40 años de edad tienen 2 hijos en común, y ambos permanecen juntos, presuntamente, solo por los pequeños, pues desde hace más de 5 meses que se separaron como pareja, e incluso duermen en camas separadas.

William Levy ya no ama a Elizabeth Gutierrez

De acuerdo con lo publicado en Tvnotas, William Levy y Elizabeth ya no son pareja desde hace 5 meses, cuando le dijo que ya no la amaba, pero siguen viviendo juntos en su casa de Miami, asimismo, esta supuesta fuente aseguró que elizabeth si lo sigue amando, y busca que WIlliam Levy cambia de opinión, razón por la cual aún no han hecho pública esta separación.

William Levy: solo anda con Elizabeth Gutiérrez por sus hijos ¡Ya no la ama!

Según Tv Notas, los amigos cercanos del actor de Televisa están enterados de la ruptura, pues son muy poco afectivos entre ellos, además de que en reuniones cada quien llega por su cuenta, además de que a Elizabeth Gutiérrez se le ha visto notoriamente triste.

“el fin de año que él organizó una cena de amigos en su restaurante, sólo se acercaron a las 12 a.m. para darse un abrazo, un beso en la mejilla y tomarse una selfie. Él se la pasó todo el tiempo hablando por teléfono afuera del lugar”, dijo esta supuesta fuente.

William Levy: solo anda con Elizabeth Gutiérrez por sus hijos ¡Ya no la ama!

Asimismo, se habla de que fue Elizabeth Gutierrez quien le rogó a William Levy que se quedara a vivir con ella por el bien de sus hijos, a lo que el actor aceptó, pues no quiere afectarlos, sin embargo, no hay contacto entre ellos.

Siguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana