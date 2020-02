Verónica Castro declara "la fama es una porquería"

Tal parece que Verónica Castro, la actriz, cantante y conductora mexicana se ha arrepentido de haberse convertido en una celebridad desde hace unos años. Ya que después de haberse retirado del espectáculo, la estrella reveló que “la fama es una porquería” y que el dinero que ha recibido durante todos estos años no le ha servido para nada.

Después de haber estado envuelta en la polémica, la actriz de 67 años decidió retirarse completamente del mundo del espectáculo. Vero Castro se dijo sentirse muy abrumada de seguir viviendo los escándalos que la rodeaban, principalmente el que se generó tras su presunto romance y matrimonio con la conductora Yolanda Andrade.

A tan solo unos meses de haber anunciado su retiro de la televisión, Verónica Castro dio una entrevista con la conductora Galilea Montijo para el programa “Latin Us”, donde la mamá de Cristian Castro explicó que durante sus primero 15 años de carrera tuvo que rogar porque le dieran un papel protagónico en televisión y teatro.

Y es que a pesar de que era una de las actrices mexicanas más hermosas de aquella época, los productores y directores consideraban que era demasiado bella para poder realizar un buen personaje; por lo que Verónica Castro considera que su belleza le cerró muchas puertas durante 15 años de su profesión.

La Vero Castro es una de las estrellas famosas más queridas del espectáculo mexicano, pero la vida de actriz no le dio tantos beneficios como creíamos. Verónica Castro declaró en su entrevista con Gali que se retiró de la serie de Netflix “La Casa de las Flores” por conflictos con el líder del proyecto Manolo Caro. Este sería el último trabajo de su carrera actoral.

Ahora tras su retiro, la actriz Verónica Castro aseguró en su entrevista para “Latin Us” que la fama no fue algo tan bueno en su vida y que el dinero que ganó en sus años de carrera no le sirvió para evitar los problemas.

“El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”