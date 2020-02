Vanessa Claudio: A TV Azteca ya no le interesa contratar a la conductora

Vanessa Claudio ha tenido una trayectoria en la televisión, pues uno de sus comienzos en TV Azteca fue trabajar para el programa "Venga la Alegría", sin embargo, la conductora hace unas semanas anunció de manera definitiva el adiós a la empresa del Ajusco.

El inesperado abandono de Vanessa Claudio en la televisora de TV Azteca, causó revuelo en las redes sociales, pues ahora tal parece que la conductora ya no tendrá oportunidad de regresar a la empresa.

A pesar de que Vanessa Claudio en su momento comentó que se fue con las mejores condiciones de la empresa TV Azteca, han revelado que los altos ejecutivos ya no la quieren de regreso.

Te puede interesar: Vanessa Claudio tras abandonar TV Azteca presume su primer día en Telemundo

A través de la cuenta de YouTube de Chacaleo, se dio a conocer que la conductora Vanessa Claudio atravesó por un momento difícil en su carrera profesional, pues desde su salida del programa "Venga la Alegría" no tuvo tanta popularidad en las temporadas "Este es mi estilo".

Ejecutivos de TV Azteca pierden interés de contratar a Vanessa Claudio

El regreso de Vanessa Claudio con su programa de moda, no convenció del todo al público, y ahora que la conductora puertorriqueña se encuentra trabajando en "Suelta la sopa", programa de Telemundo; los ejecutivos no la quieren de regreso en TV Azteca.

Revelaron en las redes sociales que los productores del Ajusco no quieren ofrecerle a Vanessa Claudio algún proyecto en TV Azteca, pues ya no tienen algún interés en contratarla de nuevo en la empresa, por lo que sí la conductora tiene planeado regresar a México nuevamente, quizás no tenga trabajo en la televisora.

Foto: Instagram.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.