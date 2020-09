Tini Stoessel y Charles Lecrerc se siguen en Instagram ¿romance en puerta?

La famosa cantante argentina Tini Stoessel se ha vuelto el centro de atención en redes sociales después que se sospecha que podría tener un nuevo romance en puerta tras terminar su relación con el artista colombiano Sebastián Yatra.

Se trata nada más y nada menos que del piloto monegasco Charles Lecrerc, con quien comenzó a seguirse en Instagram y desató miles de teorías entre sus fans sobre que relación virtual que podría desencadenar en su próximo noviazgo.

Los fans de la cantante y del piloto no han dejado de especular un posible romance entre ambos, pero también un gran problema, pues aunque Tini está soltera, Charles tiene novia.

Tini Stoessel podría estrenar novio

El joven piloto de Ferrari y la cantante se siguen en Instagram y se especula sobre un posible romance entre ambos. La vocalista argentina está soltera, pero el monegasco tiene novia: una modelo hija de un poderoso banquero.

Aunque el hecho de que se sigan mutuamente en Instagram no confirma nada, tampoco lo desmiente, por lo que especulan que la artista de 23 años y el piloto de 22 podrían iniciar una relación si las cosas mantienen su curso.

Aunque esto podría complicarse debido a un obstáculo, Charles Lecrerc mantiene una relación con la modelo Charlotte Siné, también nacida en Mónaco e hija de Emmanuel Siné, gerente general de la Société des Bains de Mer, empresa propietaria del gran Casino de Montecarlo.

Tini Stoessel y Charles Lecrerc en triángulo amoroso

Cabe mencionar que el piloto ha mencionado que ha tenido varios escándalos con su pareja, como cuando estaba pasando la cuarentena en su casa cuando decidió subirse al simulador y transmitir a través de Twitch un GP virtual, recibiendo comentarios de los fanáticos.

De pronto apareció un mensaje de su novia, que llevaba 25 minutos afuera del hogar de ambos intentando entrar sin éxito ya que no tenía llaves y el piloto no escuchaba los gritos ni los golpes por estar concentrado en el juego. "Me hizo dormir en el sofá por una noche... No es broma", reveló el propio Leclerc a la prensa, por lo que la aparición de Tini Stoessel podría complicar las cosas.