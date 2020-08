Televisa: ¿Qué quiere Lucero para regresar a las novelas?

Lucero reveló a la prensa cuál es su condición para regresar a las novelas tras ocho años alejada de los dramas mexicanos

La hermosa actriz y cantante celebró 51 años de vida y cuarenta de trayectoria artística, para festejarlos lanzó un nuevo disco llamado “20 y 20”, una recopilación de sus cuarenta canciones más emblemáticas que han transcendido a lo largo de su carrera.

Además, “La novia de América” realizó una conferencia de prensa y una convivencia virtual con sus seguidores en la que respondió preguntas, habló de la música, sus hijos y su alejamiento de la televisión.

Lucero en entrevista

La cantante y actriz confesó cuál es la razón por la que no se le ha visto más en un proyecto de televisión, su última aparición fue en la novela brasileña Carinha de Anjo en 2016 y en México, su última novela se trató de “Por ella soy Eva”, en 2012; hace ocho años.

Aseguró que muchos productores le han hecho propuestas pero ninguna la ha convencido, por lo que prefiere dedicarse de lleno, mientras tanto, a su otra pasión: la música.

A Lucero aún no la convencen de regresar

“Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros, estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando”, aseguró la compositora.

Lucero aseguró que en un futuro le encantaría hacer una canción con su hija “Lucerito” y su hijo José Manuel, quien toca varios instrumentos.

Tal vez te interese.- Lucero sufrió al grabar con alacranes ¿Vivió un infierno en Televisa?

“La verdad es que Lucero Mijares está cantando muy bonito y aunque no ha tenido un lanzamiento profesional, ni tenemos planeado algo así por el momento, estamos organizando a ver si cantamos algo”, dijo.