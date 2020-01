Tarantino impacta en los Critics’ Choice Awards 2020

Uno de las producciones que logró obtener el premio a Mejor Película en la celebración de los Critics’ Choice Awards 2020, fue la película “Once upon a time in Hollywood” del director Quentin Tarantino.

El director Quentin Tarantino logró triunfar de igual forma en la categoría a Mejor guión Original, Mejor Diseño de Producción y Mejor Actor de Reparto, debido a la participación del actor de Hollywood Brad Pitt, quien fue el gran ausente de la celebración de los Critics’ Choice Awards 2020.

Quentin Tarantino se llevó la noche en los Critics’ Choice Awards 2020 al ganar cuatro premios importantes de la gran celebración, donde reunió a famosos actores y productores.

Te puede interesar: Scorsese y Tarantino, los preferidos en los Critics Choice Awards

Sus productores al recibir la estatuilla expresaron que Quentin al hacer una película lo hace con la familia, mientras que otros de sus productores comentó que es una carta de amor a la industria del cine.

Durante la celebración de los Critics’ Choice Awards 2020 el actor Joaquin Phoenix sorprendió a los presentes con un impactante discurso al recibir el reconocimiento como Mejor Actor por su participación en Joker, de igual forma este producción obtuvo el premio a Mejor Banda Sonora.

“Quiero agradecer a quienes hicieron esta película, en lugar a incitar a la violencia, invitaron al público a ver lo que se siente ser uno de los olvidados”.

Entre los ganadores de la noche de los Critics’ Choice Awards 2020 Renée Zellweger por el personaje de Judy en la biopic de la famosa artista Judy Garland, se llevó el premio a Mejor Actriz. Mientras que Roman Griffin Davis por el papel de Jojo Rabitt se llevó el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto.

Película de Tarantino se corona en los Critics’ Choice Awards 2020

Otra de las sorpresas de la premiación fue los reconocimientos a Netflix al sumar dos galardones por la cinta “Marriage Story” por la participación de Laura Dern a Mejor Actriz de Reparto; y la película “The Irishman a Mejor Elenco, este premio fue recibido por los actores de Hollywood Robert de Niro y Al Pacino.

En la categoría a Mejor Director hubo un empate con el coreano Bong Joon Ho por la película “Parasite” y Sam Mendes con la cinta “1917”. Esta producción de igual forma recibió otros reconocimientos a Mejor Fotografía y Mejor Edición.

Premios especiales en los Critics’ Choice Awards 2020

Tarantino impacta en los Critics’ Choice Awards 2020

Kristen Bell durante la celebración de los Critics’ Choice Awards recibió el premio #SeeHer, esta distinción reconoce a las actrices que representan a las mujeres. Durante su discurso expresó:

“Cuando me preguntan que significa ser mujer me vienen palabras como fuerte, valiente, poderosa. Pero no se trata solo de eso, es darte permiso a ti misma de ser lo que ya eres, lo cual parece fácil pero no lo es, porque se nos ha dicho a las mujeres que debemos caber en ciertas cajas, con moños y diamantina”.

Al famoso actor Eddie Murphy se le otorgó el Lifetime Achievement Award y durante su discurso de agradecimiento mencionó que ganarse la vida como actor es un privilegio y una bendición.

Premios en la televisión

En la categoría a Mejor Serie Drama se llevó el reconocimiento Seccesion de HBO, de igual forma obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor. Mientras que Regina King se llevó el premio a Mejor Actriz por Watchmen, así como el galardon a Mejor Actriz de Reparto.

En la categoría a mejor Serie Comedia fue para Fleabag de Prime Video, este proyecto logró que Phoebe Waller-Bridge recibiera el reconocimiento a Mejor Actriz en Serie Comedia, así como a Mejor Actor de Reparto para Andrem Scott.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.