BTS: Suga estableció metas aparentemente imposibles, pero ¡ya logró todas!

Cuando BTS debuta por primera vez en 2013, era solo un pequeño grupo de K-pop en una industria muy saturada. Sin embargo, después de años de arduo trabajo y movimientos geniales de marketing, lograron llegar a la cima. Hoy, además de conquistar el género, BTS también se está haciendo un nombre en todo el mundo.

Parece que ya nada es imposible para BTS. De hecho, hace dos años, el rapero Suga estableció algunas metas para el grupo que sonaban muy difíciles de lograr. Sin embargo, se han hecho realidad.

Suga sabia que BTS cumpliría sus metas a pesar de lo grande que sonaban en su momento.

¿Qué objetivos se marcó Suga hace dos años?

En mayo de 2018, BTS realizó una conferencia de prensa luego del lanzamiento de su álbum Love Yourself: Tear. Esto también fue justo después de que BTS ganara el premio al Mejor Artista de Redes Sociales por segundo año consecutivo, por lo que el grupo todavía estaba en el comienzo de su expansión mundial.

Durante la conferencia, los miembros expresaron algunos objetivos que se habían fijado a sí mismos cuando se trataba de promocionar en el exterior.

"Queremos alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 y el Billboard 200, y queremos ir a los premios Grammy", compartió Suga. "También queremos hacer una gira y queremos convertirnos en uno de los cantantes más influyentes del mundo".

Sin embargo, estaba un poco indeciso acerca de si BTS podría lograr estos objetivos o no, y agregó: "Debido a que estos sueños son muy difíciles de lograr, no es fácil decirlos en voz alta, pero ahora que los hemos dicho en voz alta, también podríamos intentar alcanzarlos".

Afortunadamente para Suga, no estaba de más soñar en grande. Dos años después, BTS realmente logró todos los objetivos que el rapero, tambien conocido como Agust D, enumeró.

BTS asistió a los premios Grammy en 2019 y 2020. Sin embargo, no solo asistieron al programa. BTS incluso tuvo una actuación en 2020 junto a Lil Nas X.

En 2018 y 2019, BTS tuvo su gira Love Your World Tour. El grupo solo actuó en estadios y centros de convenciones en los Estados Unidos, pero tuvo conciertos en estadios en varios países asiáticos.

En 2020, sin embargo, BTS se actualizó para su Map of the Soul Tour y consiguió fechas en estadios en Europa y América del Norte. La gira se pospuso, pero no se puede negar lo bien merecidos que son esos espectáculos para el grupo.

Finalmente, BTS ha estado rompiendola en las listas de Billboard. De hecho, han ganado dos puestos número 1 en el Billboard 200 hasta ahora con sus álbumes Love Yourself: Tear en 2018 y Map of the Soul: 7 en 2020. Con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Dynamite ", BTS rápidamente adquirió su primer #1 en la lista Billboard Hot 100.