Silvia Pinal declaró que Emilio Azcárraga Milmo fue el amor de su vida

Silvia Pinal conocida como “La Diva”, tuvo un romance durante cuatro años con Emilio Azcárraga Milm apodado “El Tigre”. Desde 1954, la Pinal mantuvo una amistad con el difunto empresario de Televisa debido al gran amor que sintió por él, siendo un momento de su vida que se puede ver en su nueva serie biográfica llamada, “Silvia Pinal, frente a ti”.

Durante su noviazgo, Emilio Azcárraga Milmo fue el heredero de XEW y Televicentro, mientras que Silvia Pinal era una reconocida actriz de televisión mexicana y cuya fama se mantuvo estable tras cada producción en la que participó.

“Era guapo, fuerte, varonil y me quería mucho”.

Así fue la relación del gran amor de Silvia Pinal

En el 2019, La Diva declaró en el programa “Hoy” que Emilio Azcárraga fue un gran amor que la acompañó durante muchos años, incluso estuvo a lado de “El Tigre” hasta el día de su muerte. Además de tener un noviazgo que no duró mucho tiempo, Silvia Pinal sí vivió románticos momentos a lado del difunto magnate de Televisa, como el que declaró a continuación.

Algo que destacó Silvia Pinal durante la entrevista, fue que apodó a Emilio Azcárraga como “pato”, siendo un símbolo de cariño que mantenían ambos, al igual que compartir canciones de amor. “Yo le cantaba, porque le gustaba que cantara yo. Son recuerdos muy bonitos”, señaló la Diva de México.

¿Cómo terminó el noviazgo con Emilio Azcárraga?

El romance de Silvia Pinal y “El Tigre” terminó cuando el empresario repentinamente le confesó a “La Diva” de que se casaría con Pamela de Surmont, una mujer francesa que le había presentado su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta; lo que fue un duro golpe para la actriz mexicana y su más grande decepción amorosa.

“De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar. Yo dije, ‘¿por qué?’ Yo no lo entendía, pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí. Entendí que el papá necesitaba ciertas uniones con el país, con Francia. No acabé de rascar porque no me interesó. Me dolía, me dolió mucho”, declaró Silvia Pinal en el 2014.

“No es que pensaba que se fuera a casar conmigo, pero sí que seguiría siendo mi novio”.

A pesar del trágico final de su relación amorosa, Silvia Pinal sigue señalando que llevó una gran amistad con el empresario de Televisa hasta el día de su muerte, al igual que tras su separación, ella se casó con el cineasta Gustavo Alatriste.

