Shark Tank México: La emprendedora de 7 años que hizo historia

Shark Tank es un programa de Sony que está bombardeando las redes sociales con los videos de cada uno de los emprendedores que han asistido en la búsqueda de apoyo e inversión para sus empresas.

Shark Tank México

En el capítulo completo suele haber más de cinco emprendedores que pasan al frente a exponer sus productos o servicios sin embargo son pocos los que logran enamorar a los empresarios millonarios para que inviertan en sus empresas.

Sin embargo en este episodio del programa de Sony, la pequeña Mía logró cautivar a los tiburones con un producto que creó con el apoyo de sus padres. Un shampoo para piojos que hace la diferencia entre la competencia y que motivó a todos a querer invertir.

“Mi producto surge desde que me pegaron los piojos y mi mamá me compró los productos de la farmacia que tienen muchos químicos, los cuales me quemaron la cabeza”, dijo la niña de siete años originaria de San Luis Potosi.

Al terminar su discurso, los tiburones comenzaron a preguntarle varias cosas a la pequeña para asegurarse que no se hubiera aprendido las cosas de memoria y realmente estuviera enterada de sus datos.

Carlos Bremer fue el primero en aceptar

“Mía yo estoy dentro, eres una socia espectacular”, dijo Carlos Bremer.

El empresario Carlos Bremer fue el primero en decirle a Mía que él quería participar con ella en su empresa pero si quieres ver la respuesta de los demás tiburones checa aquí la participación de Mía en este episodio de Shark Tank.

¿Qué opinas de este programa de televisión? ¿Crees que vale la pena verlo?