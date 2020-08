Shark Tank: Capítulo "Genio con corazón vale doble"

Arturo Elías Ayub, uno de los tiburones favoritos del reality show Shark Tank México, se puso la pijama en el episodio titulado “Genio con corazón, vale doble”, ya que el menor de edad Franco Canseco y su mamá Érika Rodríguez presentaron a los empresarios su producto llamado “Banda Neutónica”.

Durante la exposición, el pequeño Franco Arturo fue quién habló y explicó su producto el cual tiene la finalidad de terminar con los problemas de sueño de miles de personas en el país así que le pidió a su tocayo pasar y ponerse la pijama para probar que funcione su banda.

“Este es un dispositivo capaz de ayudarlos a dormir y relajarse sin tomar medicamentos”, explicó el pequeño emprendedor.

"Franco tuvo la oportunidad de participar en la expo ciencia nacional y ganarse la acreditación para representar a México en las expo ciencias internacionales en Chile en donde el país ganó el primer lugar. También recientemente participó en el concurso nacional de ideas hechas en México en donde también ganó el primer lugar”, dijo su madre orgullosa.

Cuando el tiburón terminó de probar la banda, afirmó que si funcionaba ya que estaba a punto de quedarse dormido y que tenía una sensación realmente agradable. "No sabes qué delicia, te juro que ya me estaba quedando dormido, qué sabroso. Sientes como una caricia en la cara, deliciosa. Literal ¡ya me estaba quedando dormido", compartió.

Esto emocionó a los tiburones quienes comenzaron a ofertar, mira el capítulo completo aquí abajo.

