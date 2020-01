¿Desde cuándo Sergio Mayer Mori no sube foto con su hija?

Sergio Mayer Mori ha causado polémica nuevamente, después de que Natalia Subtil, la ex pareja de este famoso, hablará sobre la pésima paternidad del hijo de Bárbara Mori, ya que la modelo dijo que su hija ha intentado comunicarse con él pero la respuesta no ha sido favorable.

Mila, la hija pequeña de Sergio Mayer Mori, que tuvo junto a Natalia Subtil en 2016, extraña a su padre presuntamente, sin embargo, el hijo de Sergio Mayer no ha dado postura al respecto, sobre si las declaraciones de su ex pareja son ciertas.

"¡Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que el", publicó en Twitter Natalia Subtil.

A pesar de que Sergio Mayer Mori no ha dicho nada sobre este tema despues de que Natalia Subtil hablara de su hija, su cuenta de instagram confirmó las declaraciones, ya que en dicha red social, la última imagen que compartió con Mila fue en noviembre del 2019, antes de navidad.

En dicha foto se les ve posando tiernamente, y Sergio Mayer Mori tituló la imagen como “mi lagartija” refiriéndose a Mila, misma que alcanzó miles de "likes" por parte de sus seguidores.

Vale la pena resaltar, que no sería la primera vez que esta ex pareja tenga problemas, ya que el año pasado Natalia Subtil, dijo que había sido manipulada por Raquel Bigorra para hablar mal de Sergio Mayer Mori, cuando hubo una enorme serie de dimes y diretes hacia la ex conductora de Tv Azteca.

tras las declaraciones de Natalia Subtil, Sergio Mayer Mori ha sido fuertemente criticado, y lo han llamado irresponsable y desobligado, sobre todo, porque hace poco publicó una serie de fotografías a lado de su nueva novia, por lo que algunos seguidores asumen que tal vez sea ella la razón por la que ha dejado de lado a su hija.

