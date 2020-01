El señor de los anillos: conoce a los protagonistas de la serie de Amazon

El señor de los anillos es una de las sagas más épicas que hay a lo largo de la industria del cine, y es que estas producciones de Ciencia Ficción han hecho que millones de personas alrededor del mundo, quieren ser un hobbit y encontrar los preciados tesoros.

Desde hace unos meses, amazon llegó con una importante noticia para todos los fanáticos del señor de los anillos, y es que están produciendo una serie sobre The Lord of the Ring, y el reparto es lo que ha casado más especulaciones.

Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman son algunos de los nombres confirmados para la realización de esta serie.

Además Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Emma Horvath, Markella Kavanagh, Joseph Mawle, también formaran parte del reparto, esto según lo confirmado por Amazon a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con este mismo comunicado, la primera temporada de la serie de Amazon “El señor de los anillos” tendrá 8 episodios, y hasta el momento se desconoce la fecha de estreno, sin embargo se sabe que la producción comenzará a rodarse en febrero.

La serie será dirigida por J.A Bayona, un famoso cineasta de origen español, que se ha encargado de producir películas como “Jurassic World” en 2018.

Se espera que esta serie se pueda comparar a Game Of Thrones, debido a las temáticas, por lo que Amazon apuesta por que pueda ser la gran revelación de la nueva década.

La serie se rodará en Nueva Zelanda, mismo lugar donde también se grabaron la trilogía del “Señor de los anillos” así como la trilogía de “El Hobbit”, por lo que la producción no quiso cambiar el ambiente, y mantuvo este lugar como el sitio indicado para llevar a cabo esta nueva serie.

