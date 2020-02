Sam Smith estrena “To Die For” y conmociona a sus fans en el día de San Valentín

Sam Smith es uno de los cantantes más populares dentro de la industria musical, cuyos éxitos has pertenecido a las listas de canciones más escuchadas alrededor del mundo. Se sabe que Smith inició su pasión por la música desde los ocho años asistiendo a clases de canto y participando en distintas obras de teatro.

Sin embargo su gran salto a la fama fue en el año 2012 cuando lanzó su sencillo “Latch” el cual alcanzó el puesto número 11 en la lista de sencillos británicos; éxito que logró continuar a través de varios sencillos como “La La La”, “Money on My Mind” y “Stay with me”, entre otros.

El gran talento de Sam Smith lo ha llevado a ganar diversos premios y reconocimientos como los otorgados por los Premios Brit, los Grammy, los Golden Globes e incluso un Premio Oscar a la mejor canción original por el tema “Writing on the wall” de la película “Spectre”.

Sam Smith estrena su sencillo “To Die For” el día de San Valentín

Sam Smith lanzó su nuevo sencillo “To Die For” justamente en uno de los días más emotivos de todo el año, el 14 de febrero, día de San Valentín; una balada caracterizada por una gran nostalgia que incluso invadió a sus seguidores quienes han expresado sus sentimientos a través de memes.

“To Die For” habla sobre ese deseo que muchos tienen por encontrar y tener a la persona ideal con la cual pueden compartir los mejores momentos de su vida. Una magnífica letra que hace referencia a ese anhelo romántico de desvivirse por una persona especial. Una característica en particular que la convierte en la canción perfecta para este día del amor y la amistad.

Sam Smith y su poder para hacerme llorar. Lo hizo de nuevo.#ToDieFor pic.twitter.com/uur7eOmo3G — Jonathan F. Carrillo Marrufo (@JonnyFCM) February 14, 2020

Sam Smith conmociona a su fans con su estreno musical

Teniendo en cuenta que este 14 de febrero ocasiona que todos estén un poco más sensibles, el nuevo lanzamiento de Sam Smith se ha convertido en toda una tendencia de San Valentín, donde cientos de usuarios han compartido memes y comentarios respecto al sencillo de Smith.

Entre estos comentarios que ya son toda una tendencia podemos ver que Smith ha ocasionado hasta el llanto en sus seguidores, ocasionando que el romanticismo del día de San Valentín, se convierta en uno de los momentos más trágicos para lo que no cuentan con esa persona especial para celebrarlo.

Me levanto con una canción nueva de Sam Smith en Valentine’s Day... #ToDieFor pic.twitter.com/FlfovLyj2j — Melanie Ann (@melaavv) February 14, 2020

