Salma Hayek revela terrible secreto del inicio de su carrera ¿Cuál será?

No se puede negar que Salma Hayek es una de las celebridades mexicanas con el mayor reconocimiento a nivel internacional y esto se debe a su talentosa participación en exitosas películas como “Frida”, “Cuatro Habitaciones”, “La Gran Vida”, “Son como Niños” y muchos otros filmes más que han destacado en carteleras.

Cualquier persona podría pensar que la vida de Salma Hayek es perfecta debido a que es una mujer muy guapa y talentosa además de que es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, razón por la cual ha sido modelo de los más grandes diseñadores de la industria de la moda.

Pero esto no siempre fue así, pues Salma Hayek ha dado a conocer que no siempre recibió tantas atenciones e incluso confesó que a principios de su carrera tuvo muchas complicaciones para que personas quieran diseñarle los looks que usaría en la alfombra roja de importantes galas.

Salma Hayek confiesa los duros momentos que vivió a principios de su carrera

La actriz Salma Hayek recordó a través de la popular revista Vogue 13 looks que se han convertido en íconos de la moda y mencionó que el hecho de no ser tan famosa en aquella época provocó que reconocidos diseñadores se negaran a vestirla para las galas.

“En ese tiempo muchas personas no querían vestirme porque yo no era muy conocida. Estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme al inicio de mi carrera.” dijo Salma Hayek a la revista Vogue.

Asimismo, Salma Hayek reveló que ella planeó la mayoría de sus looks cuando era más joven y afirmó sentirse orgullosa de que los outfits que ella creó se convirtieran en los más icónicos del mundo de la moda, esto representaba un gran logro pues eran creados con muy poco presupuesto.

“Al inicio de mi carrera me esforzaba mucho consiguiendo ropa, no podía comprarla por mi cuenta, así que muchos de estos looks eran sólo mi creatividad”, dijo con orgullo ante las cámaras de Vogue.

