Oscars 2020: Salma Hayek y Brie Larson confirmadas como presentadoras

Los premios Oscars son una de las entregas más esperadas del año, y desde el año pasado se canceló que hubiera un solo conductor del evento, como ya había sido costumbre, en ese sentido, han decidido respetar el éxito de los Oscars sin un conductors fijo, y han dado el nombre de varias estrellas que formarán parte del show.

Como es bien sabido, se necesita de estrellas invitadas que hagan las presentaciones de las ternas y entreguen los premios, y en este caso, se ha dado a conocer que la mexicana Salma Hayek será una de las encargadas de hacer una presentación.

Asimismo, la actriz conocida por su papel como Capitana Marvel, también se hace presente, pues será también una de las presentadoras, aunque no se sabe exactamente de que terna, y lo descubriremos hasta el próximo 9 de febrero, dia que se llevarán a cabo los Premios Oscar 2020.

Otras figuras en los Oscars 2020

La actriz que participó en la película nominada al Oscar, Jojo Rabbit, Rebel Wilson, también estará como presentadora. Asimismo, Spike Lee, Ray Romano, y Utkarsh Ambudkar, también estarán como presentadores.

Entre los presentadores estarán también Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig, quienes ya están listos para entregar su premio el próximo 9 de febrero.

Aunque aún no se saben las categorías que presenta cada invitado, pero, sin duda, ya es un clásico que Lin-Manuel Miranda sea el encargado de presentar mejor canción en una película, y este año participará nuevamente.

Asimismo, Penélope Cruz entregará “mejor película en habla no inglesa”, también formarán parte del elenco Mark Ruffalo, y Anthony Ramos.

La Gala de los Premios Oscars no contará con un conductor nuevamente, pero no será necesario con la gran cantidad de estrellas invitadas que tendrá el evento, a las cuales veremos desfilar por la alfombra roja el próximo 9 de Febrero del 2020 y si no sabes donde verlos aqui te decimos cómo.

