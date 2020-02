Rick Astley, Axl Rose y Bob Marley ¡Cumplen años!

Los fanáticos están muy emocionados por el cumpleaños del cantante británico de música pop Rick Astley y Axl Rosey, considerado como uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos y del compositor jamaiquino Bob Marley.

Considerado como “el padre del reggae”, cuyo verdadero nombre fue Robert Nesta Marley, pero todo el mundo lo identificaba como Bob Marley, ha sido recordado en su día especial, pues el compositor cumpliría 75 años de edad.

En el año de 1963 Bob Marley fundó el grupo The Wailers, posteriormente cambió de nombre a The Teenagers. Durante su carrera en la industria de la música logró grandes éxitos como “No woman no cry”, “Soul rebel”, Small axe”, “400 years”, entre otros temas.

Te puede interesar: La muerte del llamado “Padre del Reggae”

Sin embargo, el compositor jamaiquino Bob Marley falleció en el año de 1981 un 11 de mayo a causa de la enfermedad de cáncer. Pero el gran éxito del cantante logró que su trayectoria fuera reconocida otorgándole una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"A lalala long" uno de los grandes éxitos de Bob Marley

Uno de los grandes cantantes considerado como uno de los mejores del rock de todos los tiempos es Axl Rose. El compositor estadounidense comenzó en bandas como Rapidfire y Hollywood Rose, para el año de 1985 se lanza la banda Guns N’ Roses, con la banda grabó nueve discos.

Axl Rose y los grandes éxitos de Guns N’ Roses

Rick Astley y su tema "Never Gonna Give You Up"

El compositor Rick Astley alcanzó el éxito durante la década de los ochenta con el tema “Together forever” y “Never gonna give you up”, “Giving up on love”, “Don’t say good bye” y “the ones you love”.

Sin embargo para el año de 2016 Rick Astley alcanzó popularidad luego de hacerse viral un video en internet apodado “Rickrolling”. Esto impulsó nuevamente su regreso a la música.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.