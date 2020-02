Reik, Farruko y Camilo estrenan su video “Si me dices que si”

Reik es una de las bandas de pop mexicano más populares de los últimos años, y es que su estilo romántico y hasta un poco “deprimente” han enamorado a todo el país, y también a Latinoamérica, pues siempre hay una canción de Reik que puedas usar en cada momento de tu vida amorosa, pero en esta ocasión han decidido regalarnos un toque más urbano con “Si me dices que sí” con Farruko y Camilo.

La canción se estrenó este 17 de febrero, y a menos de un día de su estreno ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, además de mantenerse en el top 10 de tendencias. La banda liderada por Jesús Navarro, ha vuelto a cautivar a sus seguidores con esta canción la cual hace referencia al rompimiento de una pareja.

La canción de Reik, Farruko y Camilo ha recibido la aprobación de más de 126 mil personas, quienes se han manifestado con su “Me gusta” en la publicación.

Un guiño a la canción de Ricardo Arjona

Durante la canción el cantante Farruko hace un pequeño guiño a Ricardo Arjona, quien tiene una canción llamada “Dime que no”, por lo cual, en un fragmento de la canción recuerdan la frase “Dime que no, y mándame un si camuflageado, clávame una duda, y me quedaré a tu lado”.

El video de Reik, Farruko y Camilo fue dirigido por Joaquín Cambre, y en él podemos ver a los cantantes flotando en el aire, desafiando la gravedad. La canción con su letra romántica y su ritmo urbano está conquistando las listas de popularidad.

De acuerdo con el recién casado Camilo Echeverry, la canción es una obra de arte, que representa el momento en el que se quiere habitar un lugar en ruinas, justo como la relación que se plantea en la letra de la canción. Por si no has escuchado “Si me dices que sí” aquí te la dejamos para que la disfrutes.

