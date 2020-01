Usuarios furiosos por el póster del Súper Bowl de Jennifer López y Shakira

La gran presentación de Jennifer López y Shakira para el medio tiempo del Super Bowl ha dejado muy impacientes a los fanáticos, aunque un nuevo póster del evento deportivo donde se puede apreciar a las famosas artistas ha causado revuelo en las redes sociales.

El nuevo póster del Super Bowl ha dividido opiniones en las rede sociales, pues los fans de las famosas cantantes comenzaron a criticar el diseño de la imagen; al mencionar que el tamaño del balón era demasiado grande.

Y es que algo que no les pareció a los internautas del nuevo póster de la presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl fue el tamaño del balón, que parecía que la cantante colombiana Shakira da a entender que lo aplasta.

Te puede interesar: Jennifer López así se alista para los Super Bowl

En el nuevo póster del Super Bowl se puede apreciar del lado izquierda a la cantante Jennifer López lucir un atuendo muy atrevido, dejando al descubierto sus estilizadas piernas, sin embargo, el balón tapó una de sus piernas, lo que causó el enojo de los internautas.

Las redes colapsan por el nuevo pósters del Super Bowl

Mientras que la cantante colombiana Shakira, apareció en el lado derecho, posando de lo más sensual con un vestuario muy sexy, dejando con la boca abierta a sus millones de seguidores al exhibir su espectacular cuerpazo.

"El balón aplastando el pie de Jennifer López", "Horrible", "No me había dado cuenta de lo mal que lo hicieron", "La pose de J.Lo no va con el tema", "Esta mal el Photoshop". Fueron algunos comentarios de los usuarios.

Mientras que otros internautas mencionaron que el póster del Super Bowl donde aparecen Shakira y Jennifer López, logró que ambas famosas lucieran su belleza.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.